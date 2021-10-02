Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında yarın lider Fenerbahçe'ye konuk olacak.
Ülker Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Geride kalan 7 haftada 1 galibiyeti, 3'er yenilgi ve beraberliği bulunan Kasımpaşa, 6 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor.
Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kevin Varga ve Mortadha Ben Ouanes'in yarınki mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Jeffrey Bruma'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Kaynak: AA
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