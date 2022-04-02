Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek - Son Dakika
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Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

02.04.2022 10:01
Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligin ikinci yarısında çıkışa geçen ve son 3 maçından galip ayrılan Kasımpaşa, 38 puan ve averajla 13. sırada bulunuyor.

Ligde 6 maçlık galibiyet hasretine 30. haftada 3-1 kazandığı Galatasaray karşılaşmasıyla son veren Gaziantep FK ise 40 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 2-0 kazanmıştı.

Kasımpaşa ile Gaziantep FK, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda da karşı karşıya gelmiş, İstanbul'da oynanan maçtan Gaziantep temsilcisi 2-1 galip ayrılmıştı.

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Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek - Son Dakika


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