Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Spor

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

12.12.2024 12:49
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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki Kasımpaşa, geride kalan 15 haftada topladığı 16 puan ve averajla 14. basamakta yer alıyor. Lacivert-beyazlı ekip, ligde son 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'e iyi başlayan Eyüpspor ise son 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı eflatun-sarılı ekip, 15 haftada 26 puan topladı ve 4. sırada kendine yer buldu.

Sakat ve cezalı oyuncular

Kasımpaşa'da kanat oyuncusu Mortadha Ben Ouanes, sarı kart cezasından dolayı görev yapamayacak.

Ben Ouanes, ligde geçen hafta deplasmandaki Trabzonspor maçının uzatma dakikalarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Bu sezonki dördüncü sarı kart cezasını alan 30 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde formasından uzak kalacak.

Eyüpspor'da ise tedavilerine devam edilen Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö ve Taşkın İlter, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Eflatun-sarılı takımda hücum oyuncusu Samuel Saiz ile kaleci Berke Özer, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Fenerbahçe maçında sahadaki yerini alamayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek - Son Dakika

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