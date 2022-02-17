Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan 25 müsabakada yedişer galibiyet ve beraberlik ile 11 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 28 puanla 14. sırada girdi.

İyi bir sezon geçiren Konya temsilcisi ise 24 müsabakada 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Bir maçı eksik olan yeşil-beyazlı takım, elde ettiği 48 puanla lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.