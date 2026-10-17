Kasımpaşa yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Samsunspor'u ağırlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Fatih Tokail yönetecek.

Ligin geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 10 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor. Kasımpaşa, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini geçen hafta Galatasaray karşısında yaşadı.

Samsunspor ise ligde birer galibiyet ve beraberlik ile 5 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 4 puanla 17. basamakta yer alan Samsun temsilcisi, ligdeki son 5 maçından yenilgiyle ayrıldı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile Mortadha Ben Ouanes, müsabakada forma giyemeyecek.