Kasımpaşa, Szalai'yi Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'yi kiraladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Almanya ekibi Hoffenheim forması giyen 27 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Szalai, kariyerinde daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'nin formasını giymişti.
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