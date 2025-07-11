Kasımpaşa, Szalai'yi Kiraladı - Son Dakika
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Kasımpaşa, Szalai'yi Kiraladı

11.07.2025 17:24
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Kasımpaşa, Hoffenheim'dan Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'yi kiraladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Almanya ekibi Hoffenheim forması giyen 27 yaşındaki oyuncunun 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Szalai, kariyerinde daha önce Türkiye'de Fenerbahçe'nin formasını giymişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa, Szalai'yi Kiraladı - Son Dakika

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