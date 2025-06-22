Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da geçtiğimiz hafta gelecek sezonda da yola devam edileceği açıklanan genç teknik adam Burak Yılmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Burak Yılmaz, "Futbolda fikir ayrılıkları olacaktır ki bunlar çok doğal, önemli olan kırmadan kırılmadan ayrılabilmek, Kasımpaşa camiası gönlüm hep sizinle olacak." açıklamasını yaptı.
Kasımpaşa'nın başında toplam 16 maça çıkan Burak Yılmaz, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz görevini bıraktı - Son Dakika
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