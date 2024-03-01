Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında EMS Yapı Sivasspor'la golsüz berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, Avrupa kupalarına katılma hedeflerinin devam ettiğini söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Uğurlu, "Daha pozisyonlu, gollü maç izletmek isterdik. Ancak oyun buna müsaade etmedi. İki tane iyi geçiş yapan takımın maçıydı. Son haftalarda yükselişi devam eden Sivasspor ve son maçını kaybetse de oyun olarak üstüne koyan Kasımpaşa vardı. Rakibin deplasmanda oynaması ve geriye çekilmesini bekliyorduk. Ön tarafta top tutmaya çalıştık. Çok fazla pozisyon bulamadık. Bizim adımıza kısır geçmiş bir maç diyebiliriz. Rakibin kurgusu da bunda etkili oldu. Bülent hocanın kurguladığı plan olumluydu, onları da kutluyorum oyun disiplinlerinden dolayı." diye konuştu.
Bugün istediklerini yapamadıklarını söyleyen Uğurlu şunları kaydetti:
"Önde oynadığımızda kazandığımız toplar sonrası geçişi Sivasspor da iyi yapıyor. Biz de kaybettiğimiz toplar sonrası baskı yaparak geçişe izin vermedik. Bu da bizim için olumlu taraf. Bizim her maç hedefimiz 3 puan. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ancak bugün istediklerimizi yansıtamadık. Rakip kapanınca ciddi bir oyuncu kalitesine ihtiyaç duyuyorsunuz. Oyuncu profiline göre en doğru oyunu sergilemeye çalışıyoruz. Pes etmeden gittiği yere kadar kendi oyunumuzu geliştirerek Avrupa kupalarına gitmeyi hedef koyduk. O hedefin peşinden gitmeye çalışacağız."
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz - Son Dakika
Trabzonspor, Şubat ayında oynadığı zorlu müsabakaların hikayesini anlatan bir video yayımladı. Abdullah Avcı, Uğurcan Çakır ve Edin Visca'nın motivasyon konuşmaları ve takımın maçlara hazırlık süreci görüntülerde yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 2023-24 sezonu 27. hafta maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 111-96 yenerek 16. galibiyetini elde etti. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı ve Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius yönetimindeki takım, mücadeleyi kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediğini ve bu hedefin peşinden gideceklerini söyledi. Uğurlu, maçın kısır geçtiğini ve rakibin deplasmanda oynadığı için geriye çekilmesinin normal olduğunu belirtti.
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