Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: İlk yarı istediklerimizi sahaya yansıtamadık - Son Dakika
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: İlk yarı istediklerimizi sahaya yansıtamadık

Kasımpaşa'nın İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın ardından teknik direktör Sami Uğurlu, ilk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirtti. Uğurlu, takımın Avrupa'ya gitme isteği ve oyuncuların milli takıma çağrılma hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

10.03.2024 19:31  Güncelleme: 19:37
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Sami Uğurlu, karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını söyledi.

Sami Uğurlu, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

İstanbulspor'un her maçtan galibiyet ile dönmek istediğini belirten Sami Uğurlu, "Kolay maç gibi gözükebilir ama biz zor geçeceğini düşünüyorduk. Son maçlarında Antalyaspor'a karşı geri döndüler, Beşiktaş maçında da şans yanlarında olsaydı puan alabilirlerdi. Ankaragücü maçından da puan aldılar. Belirli bir planları var ve bu doğrultuda ellerinden geleni yapıyorlar. Bu puan durumunda oyuncuların böyle mücadele vermesi kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

"Maçın geneline baktığımızda oyuna hükmedemedik"

Her geçen gün daha iyi olmak için çalıştıklarını dile getiren Uğurlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yukarıda kalmak istiyoruz. En yüksek mücadeleyi göstertip Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bundan sonraki maçlarımız da çok zor. İlk yarı istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Çok fazla pozisyona girerek, savunma arkasına koşu atarak, rotasyonlarla rakibimizin dengesini bozarak gol bulmak istiyorduk. İlk yarıda İstanbulspor dirençliydi. Maçın geneline baktığımızda oyuna hükmedemedik. İkinci yarıda ise yüksek şiddetli oyun ve iki bekin çıkmasıyla birlikte 8 numaraları topla buluşturduk, sonrasında da savunma arkasına koşu yaptık. Bunlarla çok fazla pozisyon bulduk. İkinci yarı 5-6 net pozisyonumuz var ama bunu bütüne yaymak gerekiyor. Bunu son 35 dakikaya yaydık. Kasımpaşa, Avrupa'yı istiyorsa bu oyunu geliştirmesi gerekiyor. Bu oyunu 60-70 dakikaya genişletmesi gerekiyor. Bunu da daha önce yaptık zaten."

"53 puanın üzerine çıkmak ve rekoru kırmak istiyorum"

Takımın Avrupa'ya gitme isteği ile ilgili konuşan Uğurlu, "Daha önceki dönemimde 53 puanla kulüp tarihinin en fazla puan aldığı, en çok gol attığı, en fazla galibiyet yaşadığı, gol kralı çıkardığı ve 2 oyuncunun milli takıma gönderildiği bir sezon geçirmiştim. Çok dillendirilmese de büyük bir başarıydı. 53 puanın üzerine çıkmak ve rekoru kırmak istiyorum. Avrupa'ya gitmemiş bir Kasımpaşa var. Bu da bir doğal motivasyon. Aytaç ve Hajradinovic çok ciddi istatistiklere ulaştılar. Onlar da bu performansa devam ettikçe Avrupa'nın geleceğinin farkındalar. Yasin'in de milli takım hayali var. 6-7 oyuncunun milli takıma davet edilmesini bekliyoruz. Ben Ouanes ve Porozo milli takıma çağrılıyor. Hem bireysel ve takım hedeflerine baktığımda bu durumun doğal bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bu durum benim için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbulspor, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: İlk yarı istediklerimizi sahaya yansıtamadık - Son Dakika

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