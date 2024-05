Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Kısıtlı bütçelerle beşinci olmak ciddi bir başarı

Spor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, kısıtlı bütçelerle Süper Lig'de sezonu beşinci sırada bitirmelerinin ciddi bir başarı olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 56 puanla sezonu beşinci sırada bitirdi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Hedeflerimiz bitti denilebilir dışarıdan bakıldığında. Bir önceki dönem yakaladığımız başarının tamamını yakalamışız ama bunu geliştirmekti amacımız. Son hafta bu açında çok önemliydi. 53 puan 15 galibiyetle kırdığımız rekoru, 16 galibiyet ve 56 puanla geliştirmek çok önemliydi. Bu hedef doğrultusunda maça çıktık. Kasımpaşa lig tarihinde hiç beşinci olmamış. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Kasımpaşa adına çok iyi tesisler, imkanlar var. Tamamen sahaya odaklıyız. Türkiye'nin en genç teknik ekibine sahibiz. Onlar adına da çok mutluyum. Benim de hedefim her zaman gelişmek ve geliştirmek. En az bütçelerle Kasımpaşa'nın ligi beşinci bitirmesi ciddi başarıdır. Oyuncularımız da bunu çok istedi, inandı. Her antrenman daha çok çalışarak kurguladığımız oyunu sahaya yansıtan kahramanlar onlar. Benim oynamak istediğim oyun çok kolay bir oyun değil. Efor gerektiren bir oyun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL