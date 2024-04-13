Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Konyaspor maçında rakiplerinin oyunu soğutmaya çalıştığını eleştirdi - Son Dakika
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Konyaspor maçında rakiplerinin oyunu soğutmaya çalıştığını eleştirdi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, TÜMOSAN Konyaspor maçında rakiplerinin oyunu soğutmaya çalıştığını belirterek eleştirdi. Uğurlu, Konyaspor'un düşme potasından uzaklaşmak istediğini anlatırken Türk futbolunun düzelme imkanının olmadığını iddia etti ve hakem Zorbay Küçük'ü eleştirdi.

13.04.2024 17:06
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahalarında 2-0 kaybettikleri TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde rakiplerinin oyunu soğutmaya çalıştığını ileri sürerek bu durumu eleştirdi.

Uğurlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı Konyaspor'u kutlayan Uğurlu, "Ancak hem bizim oyunumuz hem de Konyaspor'un mantalitesi için izleyenlerden kendi adımıza özür diliyorum." dedi.

Bu sezon mücadele gücü ve temposu yüksek bir takım olduklarını dile getiren Uğurlu, "Oyun olarak bugün istediklerimizi yapamadık. Planlarımızı ve kurgumuzu uygulayamadık. Oyunun ritmini yakalayamadık. Buna Konyaspor da müsaade etmedi. Bugün galip geldiler ancak herhalde Konyaspor'un bugün yattığı kadar biz sezon boyunca yatmamışızdır." diye konuştu.

Sami Uğurlu, Türk futbolunun düzelme imkanının olmadığını iddia ederek, "Topun oyunda kalma süresini çok merak ediyorum. Bir takım 15-16 kez yere yatmaz. Onları da anlıyorum. Düşme potasındalar, puanları çok düşük, ligde kalma mücadelesi veriyorlar. Onlara saygı duyuyorum ancak bizim de 20'li, 30'lu puanlarımız vardı. Ne Galatasaray ne Fenerbahçe ne Beşiktaş ne de Trabzonspor deplasmanlarında yere yattık. Sadece futbol oynamaya, kazanmaya odaklı bir takımdık. İyi futbol oynayan ve taraftarlara keyifli maçlar izleten bir oyun ortaya koymaya çalışıyorduk. Maçı izleyen birisi kafasını her çevirdiğinde biri yerde yatıyordu, taçlar 1 dakikada kullanılıyordu. Ben olsam böyle bir maçı izlemem. Topun sürekli dışarıda olduğu, birilerinin yerde yattığı bir maçı seyirci olarak izlemem." ifadelerini kullandı.

Konyaspor'un düşme potasından uzaklaşmak istediğini anlatan Uğurlu, "Düşme potasındalar, ligde kalmaya çalışıyorlar. Bunu anlıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama bunu oyun gücüyle yaptığınızda bu haftalarda 46 puana çıkıyorsunuz. 33 puanlarda kalmıyorsunuz. Göreve geldiğimizde Konyaspor, Kasımpaşa'nın üstündeydi. Sadece kazanma odaklı, yatarak maç kazanmaya çalıştığınızda birkaç kez başarılı oluyorsunuz ama sonra ivme aşağı iniyor." şeklinde görüş belirtti.

Hakem Zorbay Küçük'ü eleştiren lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zorbay hocayı çok severim ve iyi hakem olduğunu düşünüyorum. Ancak biz futbolu çok öğrenemedik. Bu konuda kendimizi ve hakemlerimizi eleştiriyorum. Futbolun doğasına uygun davranmıyorlar. Oyunu hızlandıracak bilgimiz ve hakimiyetimiz yok. Sürekli yerde yatan oyuncu için saatini neden gösteriyorsunuz? Ritim tutturmaya, hızlı oynamaya çalışan bir takım var. Herkes, şiddetli, tempolu, geçişli ve bol pozisyonlu oyun istiyor. Ödüllendirilmesi gereken bu. Ancak bizde öyle değil. Saati gösteriyorlar. Maçın sonuna 7 dakika eklediler. Konyaspor bu kadar Ali Sami Yen'de veya Şükrü Saracoğlu'nda yatsa 20 dakika eklenirdi. Dört kırmızı, 7 sarı kart çıkardı. Oynamaya çalışan takımlar ritim yakalayamaz. Ancak sonucu tamamen buna bağlamıyorum. Biz de sezonun en kötü oyunlarından birini sergiledik. İzleyenlerden böyle bir maç seyrettirdiğimiz için özür diliyorum. Son 6 haftada kendi kimliğimize geri dönüp, ligi hedeflediğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Konyaspor'u tenzih ediyorum ama umarım futbol oyamaya çalışan takım ligde kalır."

Kaynak: AA

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