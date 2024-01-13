 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Maçı bireysel hatalarla kaybettik - Son Dakika
Üye Girişi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Maçı bireysel hatalarla kaybettik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildikleri maçı bireysel hatalarla kaybettiklerini söyledi. Uğurlu, maçta iyi oynadıklarını ancak Ankaragücü'nün pozisyonlarını bireysel hataların oluşturduğunu belirtti. Ayrıca Uğurlu, eksikliklerini gidermek için transfer döneminde 5-6 oyuncu almayı planladıklarını ifade etti.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Maçı bireysel hatalarla kaybettik
13.01.2024 - 16:48,
Abone Ol

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenildikleri maçı bireysel hatalarla kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, "Öncelikle şehitlerimiz için başsağlığı diliyorum. Yine acı dolu bir gün. Maça geldiğimizde ise oyuna baktığımızda skorun bu olması büyük sürpriz oldu. Oyunun her bölgesinde iyi oynayan, topa sahip olan, pozisyon bulan bir Kasımpaşa vardı. Ankaragücü'nün yakaladığı pozisyonlar bizim bireysel hatalarımızdan oluştu. Maçı bireysel hatalarla kaybettik." ifadelerini kullandı.

Arka arkaya aynı oyuncularla sahaya çıktıklarını vurgulayan Uğurlu, çok eksikleri bulunduğunu ve transfer döneminde 5-6 oyuncu almayı planladıkları sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Kasımpaşa, Basın Toplantısı, Maç, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Maçı bireysel hatalarla kaybettik - Son Dakika


17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21
Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05
Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25
Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti

Son Dakika
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen güvenlik zirvesi sona erdi
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:05 Zafer Partisi'nin İBB Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu oldu
14:25 Oğlunu öldüren baba, aynı silahla intihar etti
14:14 Terör hedefleri vuruluyor! 32 terörist etkisiz hale getirildi
14:05 Ünlü isimlerden şehit düşen 9 askerimiz için taziye mesajları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 17:22:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu: Maçı bireysel hatalarla kaybettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement