Kasımpaşa, Thiemoko Diarra\'yı Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Malili futbolcu Thiemoko Diarra'yı kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Reims takımından transfer edilen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Diarra, geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 29 maçta 4 gol kaydetti.
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