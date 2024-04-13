Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı 1-0 sona erdi

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Temel
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin Özcan, Gökhan Gül, Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara, Ben Ouanes, da Costa
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen, Ndao, Oğulcan Ülgün, Ethemi, Sambou
Gol: Dk. 21 Ndao (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 44 Omeruo (Kasımpaşa)
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yapılan Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
5. dakikada Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasında kafayla indirdiği top, penaltı noktası civarındaki Ethemi'de kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak yeniden kendisine geldi. Ethemi'nin ikinci şutunda kaleci Gianniotis topu kornere çeldi.
21. dakikada konuk takım öne geçti. Oğulcan Ülgün'ün soldan ceza sahasına gönderdiği topa ön direkte Ethemi vurdu. Savunmadan dönen top ardından Ethemi'ye çarparak kale önündeki Ndao'nun önünde kaldı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
38. dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Aytaç Kara kullandı. Aytaç'ın dar açıya rağmen doğrudan kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Slowik son anda kornere tokatladı.
Maçın devre arasına yeşil-beyazlılar 1-0 önde girdi.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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