Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Omerou, Yasin Özcan, Sadiku, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, da Costa
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, Jevtovic, Ufuk Akyol, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir
Gol: Dk. 7 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 43 Sami Uğurlu (Kulübede) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 6 Omeruo, Dk. 43 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 43 (Damjanovic) (TÜMOSAN Konyaspor)
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
7. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Omeruo'nun faulü sonrası ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan TÜMOSAN Konyaspor'da Pedrinho, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1
26. dakikada Ndao sağdan taşıdığı topu içeri çevirdi. Damjanovic'in bıraktığı topa ceza sahası girişinde Pedrinho ayağının içiyle vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
43. dakikada Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, ikinci sarı kartın ardından oyundan ihraç edildi. Uğurlu sahayı terk ederken Konyaspor yedek kulübesiyle tartışma yaşadı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Konyaspor 1-0 önde bitirdi.
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