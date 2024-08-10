Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı, TÜMOSAN Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 7. dakikada TÜMOSAN Konyaspor öne geçti. İlk yarıda Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ikinci sarı kartın ardından oyundan ihraç edildi.

10.08.2024 20:23
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Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Sadık Çiftpınar, Omerou, Yasin Özcan, Sadiku, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, da Costa

TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, Jevtovic, Ufuk Akyol, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

Gol: Dk. 7 Pedrinho (TÜMOSAN Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 43 Sami Uğurlu (Kulübede) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 6 Omeruo, Dk. 43 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 43 (Damjanovic) (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor maçının ilk yarısı misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

7. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Omeruo'nun faulü sonrası ceza sahası dışından serbest vuruş kazanan TÜMOSAN Konyaspor'da Pedrinho, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

26. dakikada Ndao sağdan taşıdığı topu içeri çevirdi. Damjanovic'in bıraktığı topa ceza sahası girişinde Pedrinho ayağının içiyle vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, ikinci sarı kartın ardından oyundan ihraç edildi. Uğurlu sahayı terk ederken Konyaspor yedek kulübesiyle tartışma yaşadı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Konyaspor 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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