Kasımpaşa ve Antalyaspor Golsüz Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
70. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası sol çaprazından ön direğe ortasında Nuno da Costa'nın kafa vuruşunda uzak direğe yönelen top az farkla dışarı gitti.
77. dakikada orta alanda topu ayağından açan Brekalo'nun, Erdal'a ayağıyla yaptığı müdahale sonrası hakem Burak Pakkan direkt kırmızı kart gösterdi.
90+2. dakikada sol çapraz ceza yayı önünden Hajradinovic'in arka direğe kullandığı serbest vuruşta Yasin Özcan topu kontrol ederek orta yaptı. Kaleye yönelen topu kaleci Kenan Piric kornere çeldi.
Hakemler: Burak Pakkan, Abdullah Bora Özkara, Serkan Olguncan
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck (Espinoza dk. 74), Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues (Mamadou Fall dk. 32), Antonin Barak (Haris Hajradinovic dk. 59), Cafu (Gökhan Gül dk. 74), Ben Ouanes, Aytaç Kara, Brekalo, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Taylan Utku Aydın, Yaman Suakar, Erdem Çetinkaya, Yunus Emre Atakaya
Teknik Sorumlu: Barış Kanbak
Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip (Soner Dikmen dk. 82), Townsend (Adolfo Gaich dk. 82), Sam Larsson (Sander Van de Streek dk. 63), Moussa Djenepo (Oleksandr Petrusenko dk. 46), Braian Samudio
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Amar Gerxhaliu, Abdurrahim Dursun, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun, Burak İngenç
Teknik Direktör: Alex de Souza
Kırmızı kart: Brekalo (dk. 77) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Veysel Sarı, Erdal Rakip, Djenepo, Kenan Piric, Kaluzinski, Mert Yılmaz (Antalyaspor), Opoku (Kasımpaşa) - İSTANBUL
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