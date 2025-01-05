Kasımpaşa ve Gaziantep FK 2-2 Beraberlikte Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Nuno da Costa'nın Arda'nın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda hakem Cihan Aydın penaltı noktasını işaret etti.
50. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonun başlangıcında ofsayt tespit edildiği için penaltı iptal edildi.
66. dakikada Maxim'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topu kontrol eden Ndiaye pasını ceza yayı geresindeki Mustafa Eskihellaç'a aktardı. Bu oyuncunun gelişine sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
77. dakikada da Costa'nın pasında topla buluşan Barak'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Burak yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
83. dakikada Okereke'nin pasında Mustafa'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Gianniotis topu güçlükle çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Halil'in yakın mesafeden vuruşunda yan direğe de çarpan top ağlara gitti. 2-2
90+2. dakikada Mirza'nın ceza yayı gerisinden sert vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Lungoyi'nin vuruşunda top ağlara gitti.
90+3. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
Hakemler: Cihan Aydın, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Jhon Espinoza, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Kevin Rodrigues (Mamadou Fall dk. 71), Gökhan Gül (Cafu dk. 90), Ben Ouanes, Haris Hajradinovic, Aytaç Kara (Antonin Barak dk. 71), Josip Brekalo, Nuno da Costa
Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Erdem Çetinkaya, Sinan Alkaş, Loret Sadiku, Taylan Utku Aydın, Yunus Atakaya
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gaziantep FK: Burak Bozan, Mustafa Eskihellaç, Bruno Viana, Ertuğrul Ersoy (Arda Kızıldağ dk. 46), Salem M'Bakata (Ömürcan Artan dk. 46), Badu Ndiaye (Halil Dervişoğlu dk. 68), Quentin Daubin, Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim (Mirza Cihan dk. 77), Christopher Lungoyi, David Okereke (Cyril Mandouki dk. 86)
Yedekler: Halil Bağcı, Furkan Soyalp, Ali Ablak, Kenan Kodro, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Goller: Nuno da Costa (dk. 7 ve 41) (Kasımpaşa), David Okereke (dk. 9), Halil Dervişoğlu (dk. 83) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Andreas Gianniotis, Jhon Espinoza, Kevin Rodrigues (Kasımpaşa), Bruno Viana, Christopher Lungoyi, Badu Ndiaye, Mustafa Eskihellaç, Selçuk İnan (Teknik direktör) (Gaziantep FK) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa ve Gaziantep FK 2-2 Beraberlikte Kaldı - Son Dakika
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