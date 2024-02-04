 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: Bu galibiyetten sonra yukarılara oynama hedefimiz daha da güçlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: Bu galibiyetten sonra yukarılara oynama hedefimiz daha da güçlendi

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: Bu galibiyetten sonra yukarılara oynama hedefimiz daha da güçlendi

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, planı olan takımlara karşı daha çok pozisyona girdiklerini söyleyerek, 'Bu galibiyetten sonra yukarılara oynama hedefimiz daha da güçlendi' dedi.

04.02.2024 19:09  Güncelleme: 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, planı olan takımlara karşı daha çok pozisyona girdiklerini söyleyerek, "Bu galibiyetten sonra yukarılara oynama hedefimiz daha da güçlendi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendileri için önceden plan yapan takımlara karşı daha çok gol pozisyonuna girdiklerini aktaran Kanbak, "Bugün karşımızda toplu ve topsuz oyunu net olan, planları öngörülebilir bir Alanyaspor bekliyorduk. Planlarımızı bu yönde yaptığımız için işler bizim için kolaylaşmıştı. Bir planı olan takımlara karşı daha iyi performanslar gösteriyoruz. Bunun sebebi hücum ve savunma planlarımızı çalışabilmemiz. Alanyaspor da bir plana sahip olduğu için güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyoruz. Bu galibiyetten sonra yukarılara oynama hedefimiz daha da güçlendiği, somutlaştı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trendyol Süper Lig, Kasımpaşa, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: Bu galibiyetten sonra yukarılara oynama hedefimiz daha da güçlendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 19:15:04. #1.11#
SON DAKİKA: Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Barış Kanbak: Bu galibiyetten sonra yukarılara oynama hedefimiz daha da güçlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement