Emre Mor: "Maça iyi başladık ve iyi bitirdik" - Son Dakika
Üye Girişi

Emre Mor: "Maça iyi başladık ve iyi bitirdik"

16.08.2022 01:27
Emre Mor: "Maça iyi başladık ve iyi bitirdik"

Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Emre Mor maçın ardından konuştu.

Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Emre Mor maçın ardından konuştu. Maça iyi başladıklarını ve iyi bir sonuç aldıklarını söyleyen genç oyuncu, kariyerindeki yükselişle ilgili olarak da "Kulüp bana inanıyor ve ben de en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Emre Mor, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maça iyi başladıklarını söyleyen genç oyuncu, "Kırmızı karttan sonra oyun daha da kolaylaştı. Ritmi düşürmedik ve baskıyı artırdık. İkinci yarıda rakibi yorduk ve 3 gol daha bulduk. Performanstan mutluyum. Geliştirmemiz gereken noktalar vardı ve bugün geliştirdiğimizi düşünüyorum. Saha içinde gösterdiğimiz performans iyiydi ve bu şekilde devam etmemiz gerekiyor" dedi. Kendisinin sezonu iyi başladığını ifade eden Emre Mor, "İyi bir başlangıç yaptığımı söyleyebilirim. Bunu kendimden bekliyordum çünkü kendime inanan bir oyuncuyum. Hocam bana güvenirse, elimden geleni sahada göstermek istiyorum. Takım da bana olumlu anlamda yardımcı oluyor ve işler daha kolay oluyor. Bugün Valencia'nın yaptığı asist, yüksek seviye bir asistti. Umarım hem bireysel hem de takım olarak iyi performansı devam ettiririz. Ben ilerleyen günlerin daha da iyi olacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"Mental anlamda değiştim"

Kariyerinde yaşadığı yükseliş hakkında da konuşan Emre, "Geliştiğimi ve doğal olarak da yaş aldığımı söyleyebilirim zaman içinde. Geçmişle ilgili çok konuşmak istemiyorum. Mental anlamda olgunlaştığımı söyleyebilirim. Yapmam ve yapmamam gerekenleri artık çok daha iyi anlayarak hareket ettiğimi düşünüyorum. Şu anda yüzde 100 futbola odaklı olarak hareket ediyorum. Bana inanan insanlar var, kulüp bana inanıyor. Bana göre asıl fark bu. Bana inanılırsa, ben de elimden gelenin en iyisini yaparım. Karagümrük'te yaptığım gibi, burada yaptığım ve yapmak istediğim gibi. Hocam bana güvenirse, ben de elimden gelenin en iyisini yaparım. Mental anlamda olgunlaştığım için böyle bir fark söz konusu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının ardından Joshua King: 'Bugün oyunumuzu kabul ettirdik' Joshua King: 'Bugün oyunumuzu kabul ettirdik'
Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Emre Mor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Mor: 'Maça iyi başladık ve iyi bitirdik' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:02 Bursa'da 92 yıllık tarihi bina çıkan yangın sonucu çöktü
00:20 2. el otomobil satışında itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi
00:14 Yorumcu Rıdvan Dilmen Kasımpaşa'ya 2 gol atan Arda Güler hakkında konuştu: Eveledi, geveledi
00:08 MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti'nin kutlamalarına gönderdiği çelenkteki mesaj dikkatlerden kaçmadı
23:44 Arda Güler ve Valencia'dan gol resitali! Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup etti
23:28 Son seçim anketinde Millet İttifakı öne geçti! Seçimin kaderini HDP seçmeni belirleyecek
23:18 Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, çıktığı ilk maçta adeta şov yaptı!
22:39 Gol yağmuru! İstanbul'da fark her geçen dakika artıyor
22:14 Şişli Kuştepe'de gece saatlerinde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi yaralandı
22:13 Türkiye'den ayrılıp ABD'ye yerleşen oyuncu Erdem Baş, aldığı lüks aracı takipçileriyle paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 01:27:37. #1.11#
SON DAKİKA: Emre Mor: "Maça iyi başladık ve iyi bitirdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement