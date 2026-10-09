Kasımpaşalı Kerem Demirbay, Galatasaray maçı sonrası DHA Feed 2'de konuşuyor

Kasımpaşalı Kerem Demirbay, Galatasaray maçı sonrası DHA Feed 2'de konuşuyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunuyor. DHA Feed 2'den CANLI yayındayız; futbolcunun açıklamaları bu yayında takip edilebiliyor.
Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunuyor. DHA Feed 2'den CANLI yayındayız.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?