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Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupasındaki CSKA maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupasındaki CSKA maçı hazırlıklarına başladı

10.02.2022 09:39
Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupasındaki CSKA maçı hazırlıklarına başladı

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Rusya'nın CSKA takımıyla sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Rusya'nın CSKA takımıyla sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, Merkez Spor Salonu'nda yapılan antrenmanda AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Şubat'ta oynanacak maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.

Avrupa'da şanslarının kalmadığını dile getiren Günal, "Matematiksel olarak iddiamız bitti. Bundan sonra kalan 2 maçta yapabilirsek puan almak istiyoruz. Bu maçların biri evimizde, biri de dış sahada olacak. Evimizde geçen senenin Rusya şampiyonu CSKA ile oynayacağız. Elimizden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

Bundan sonra lige odaklanacaklarını vurgulayan Günal, "Ligdeki her maç şampiyonluk açısından bizim için önemli. Bazı sporcularımızda sakatlıklar var ama bunlar mazeret değil. Önemli olan kazanmak için elimizden geleni yapmak." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupasındaki CSKA maçı hazırlıklarına başladı

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Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi, Hentbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor, Avrupa kupasındaki CSKA maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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