Kastamonu Belediyespor'da Hakan Günal dönemi sona erdi - Son Dakika
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Kastamonu Belediyespor'da Hakan Günal dönemi sona erdi

05.05.2022 15:51
Kastamonu Belediyespor'da Hakan Günal dönemi sona erdi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da antrenör Hakan Günal'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da antrenör Hakan Günal'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, antrenör Hakan Günal'ın istifasının yönetim kurulunca kabul edildiği aktarıldı.

Takım kaptanı Serpil İskenderoğlu'nun sezonun kalan bölümünde oyuncu ve teknik sorumlu olarak görev yapacağı belirtilen açıklamada, "Yönetim kurulumuzun kararıyla Türkiye Kupası ve Süper Lig'de kalan 5 maçlık süreçte takım kaptanımız Serpil, teknik sorumlu olarak görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor'da Hakan Günal dönemi sona erdi - Son Dakika


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