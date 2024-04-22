Kastamonu Belediyespor Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Konyaaltı Belediyespor'a yenildi - Son Dakika
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Kastamonu Belediyespor Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Konyaaltı Belediyespor'a yenildi

Kastamonu Belediyespor Kadınlar Hentbol Süper Ligi\'nde Konyaaltı Belediyespor\'a yenildi

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, konuk ettiği Konyaaltı Belediyespor'a 40-38 yenildi. Konyaaltı Belediyespor liderliğini sürdürürken Kastamonu Belediyespor ikincilik mücadelesi verecek.

22.04.2024 18:05  Güncelleme: 18:09
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Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, konuk ettiği Konyaaltı Belediyespor'a 40-38 yenildi.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde ilk iki sırada yer alan Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Merkez Spor Salonunda karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 23-18 önde kapadı. İkinci yarı daha istekli oyuna başlayan ve saha avantajını kullanmak isteyen Kastamonu Belediyespor, zaman zaman yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince karşılaşmadan 40-38 yenik ayrıldı.

Bu galibiyetle Konyaaltı Belediyespor, ligde namağlup liderliğini sürdürürken Kastamonu Belediyespor ise önümüzdeki hafta Armada Praxis Yalıkavak ile ikincilik mücadelesi verecek.

Öte yandan zorlu karşılaşmada Kastamonu Belediyespor'da Beyzanur Türkyılmaz 9, Nurceren Aygün Göktepe 8 ve Betül Yılmaz 7 golle takımın en skorer oyuncuları oldu. Konyaaltı Belediyespor'da ise Diğdem Hoşgör 13 ve Ceyhan Aydemir 8 golle takımlarının en skorer oyuncuları oldu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kastamonu Belediyespor Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Konyaaltı Belediyespor'a yenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Belediyespor Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Konyaaltı Belediyespor'a yenildi - Son Dakika
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