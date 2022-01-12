Kastamonu'da "Engelleri Aşan Raketler Projesi"nin tanıtımı yapıldı

Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı oyuncuları, "Engelleri Aşan Raketler Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı.

Kastamonu Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanıp Kastamonu Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kabul edilen "Engelleri Aşan Raketler Projesi" kapsamında 7-15 yaş aralığındaki işitme, görme, orta düzey zihinsel ve spor yapabilecek seviyede engeli olan bireylerin masa tenisi oynamaları amaçlanıyor.

Açılışı yarın yapılacak projenin Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı teknik direktörü ile bazı sporcuları da katıldı.

Tesise gelen teknik heyet ve milli takım oyuncularını genç sporcular, Türk bayraklarıyla karşıladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, burada yaptığı konuşmada, engelleri aşan raketlerin sözde kalmadığını belirterek, "Olimpiyatlarda şampiyon olmuş, dereceye girmiş sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bir şeyi söylemekten ziyade yapmak önemli. Hocalarımıza, değerli sporcularımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Yavuz Selim Şimşek ise projenin yeni sporcuların çıkmasına vesile olmasını istediklerine işaret ederek, "Yarın açılışını yapacağımız projemiz kapsamında engelli sporcularımıza eğitim verilecek. Sonrasında müsabakalara katılmaları için yardımcı olunacak. İnşallah hedefimiz Kastamonu'dan iyi bir olimpiyat şampiyonu çıkarmak, burada da o altyapıyı oluşturmak." diye konuştu.

Masa Tenisi Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Kılınçkaya da projeyi duyduğunda güzel bir proje olduğunu görüp katkı vermek istediklerini dile getirerek, "Bu tür projeler sadece Kastamonu'da değil, yurdun dört bir yanında yapılmalı. Böyle bir projenin başlangıcında bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Masa tenisinde olimpiyat şampiyonu olan Abdullah Öztürk ise projenin çok önemli ve anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Bizden sonra gelecek engelli arkadaşlarımıza rol model olmalıyız. Bizden sonra gelecek engelli arkadaşlarımızı sporla buluşturabilirsek ne mutlu bize. Projeye katkı vermek istiyoruz. Biz bir ya da iki olimpiyat gördükten sonra yeni bir jenerasyonun çıkması lazım. İnşallah bu projelerle bu jenerasyon çıkar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından milli sporcular Abdullah Öztürk, Ali Öztürk ve Nesim Turan, katılımcılarla masa tenisi oynadı.