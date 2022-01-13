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Kastamonu'da "Engelleri Aşan Raketler Projesi"nin açılışı yapıldı - Son Dakika

Kastamonu'da "Engelleri Aşan Raketler Projesi"nin açılışı yapıldı

13.01.2022 20:12
Kastamonu'da "Engelleri Aşan Raketler Projesi"nin açılışı yapıldı

Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı oyuncuları, "Engelleri Aşan Raketler Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı.

Paralimpik Masa Tenisi Milli Takımı oyuncuları, "Engelleri Aşan Raketler Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı.

Kastamonu Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanıp Kastamonu Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kabul edilen "Engelleri Aşan Raketler Projesi" kapsamında 7-15 yaş aralığındaki işitme, görme, orta düzey zihinsel ve spor yapabilecek seviyede engeli olan bireylerin masa tenisi oynamaları amaçlanıyor.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde projenin başlaması dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun bir spor şehri olduğunu söyledi.

Kentte spor adına önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Çakır, "Birçok spor dalı yaygın şekilde yapılıyor. Elimizde yeteri kadar spor tesisi, spor sahası mevcut. Amacımız inşallah olimpiyat şampiyonu olmuş, olimpiyatlara katılmış, milli olmuş sporcular yetiştirmek. Bu projemiz inşallah bu sporun Kastamonu'da yaygınlaşmasına yardımcı olacak. Engelli ailelerimize de nefes olacak." dedi.

Devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu vurgulayan Çakır, "Valilik olarak engelli vatandaşlarımızın ve sporcularımızın yanındayız. Bu tür organizasyonlar sayesinde şu an burada bulunan şampiyonlar gibi yeni şampiyonlar çıkacaktır." diye konuştu.

Masa tenisinde olimpiyat şampiyonu olan Abdullah Öztürk ise Kastamonu'da devletin imkanlarının vatandaşlar için kullanıldığını belirterek, "Böyle yöneticiler Kastamonu için büyük şans. İstiyoruz ki engelli çocukların neler başardığını aileler görsün, onları da spora yönlendirsin. 'Biz başardık sıra sizde' demeye geldik. Burada sorumluluk anne babalara düşüyor. Çocuklarınızı sporun herhangi bir branşına yönlendirirlerse hem rehabilite olacaklar hem de ay yıldızlı bayrağımızı yurt dışında temsil etme şansı bulacaklar." diye konuştu.

Masa Tenisi Milli Takımı Teknik Direktörü Yusuf Kılınçkaya da son dönemde önemli spor tesisleri yapıldığını dile getirerek, "Devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Burada sorumluluk ailelere düşüyor. Çocuklarımızı evden çıkarıp devletim bu güzel imkanlarına yönlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından projeye katkı sunanlara plaketleri takdim edildi.

Daha sonra Vali Çakır, milli sporcu Abdullah Öztürk ile bir süre masa tenisi oynadı. Daha sonra milli sporcular Abdullah Öztürk, Ali Öztürk ve Nesim Turan, Nergiz Altıntaş ve Merve Cansu Demir de katılımcılarla masa tenisi oynadı.

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Yavuz Selim Şimşek, Masa Tenisi Spor Kulübü Başkanı Nermin Şenol katıldı.

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Abdullah Öztürk, Kastamonu, Engelli, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kastamonu'da 'Engelleri Aşan Raketler Projesi'nin açılışı yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kastamonu'da "Engelleri Aşan Raketler Projesi"nin açılışı yapıldı - Son Dakika
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