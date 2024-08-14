Kastamonu'da Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Spor

Kastamonu'da Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası Başladı

Kastamonu\'da Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası Başladı

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'da başladı. 2 bin 742 sporcu, madalya kazanabilmek için mücadele ediyor.

14.08.2024 21:16  Güncelleme: 21:40
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Kastamonu'da, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye'nin 75 ilinden 805 kulübe bağlı 2 bin 742 sporcu madalya kazanabilmek için ter döküyor.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası, Kastamonu'nun ev sahipliğinde devam ediyor. Vali Meftun Dallı, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ve diğer davetlilerin katılımıyla Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi. Seremoninin ardından konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Hepinize başarılar diyorum. Önümüzdeki yıllarda da sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, önemli işlere imza attıklarını ifade etti. Gençlerle yola devam ettiklerini dile getiren Şahin, "Buradan çıkan sonuçla hak eden, şampiyon olan sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Türkiye'nin 81 vilayetinde bu ülkenin evlatlarını Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda hedeflerine yürütüyoruz" diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak da sporculara başarı dileklerinde bulundu. Konuşmaların ardından Vali Dallı, Başkan Şahin, Rektör Topal, Başkan Arslan ile İl Müdürü Asrak, oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Merkez Spor Salonu'nda 12 Ağustos Pazartesi günü başlayan Gençler Taekwondo Türkiye Şampiyonası, 75 ilden 805 kulübe bağlı 2 bin 742 sporcu ter döküyor. Şampiyona 16 Ağustos Cuma günü sona erecek. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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