Kastamonu, Sporun Merkezi Olacak - Son Dakika
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Spor

Kastamonu, Sporun Merkezi Olacak

Vali Dallı, Kastamonu'nun spor potansiyelini vurgulayarak yeni politikalar geliştirmek amacıyla çalıştay düzenlendi.

30.04.2025 22:56
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- Kastamonu Valisi Meftun Dallı: "Kastamonu, spor konusunda Türkiye'deki majör illerden birisi"

KASTAMONU - Kastamonu Valisi Meftun Dallı, şehrin doğası ve barındırdığı zenginliklerle her türlü spor yapmaya imkan sunan bir şehir olduğunu belirterek, "Kastamonu, spor konusunda Türkiye'deki majör illerden birisi olmaması için hiçbir sebep yok. Yeter ki gerekli imkanlar toparlanıp sağlanabilsin" dedi.

Kastamonu Valiliği'nin himayesinde, Kastamonu Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, Kastamonu'da spor alanında yeni yol haritalarının belirlenmesi amacıyla düzenlenen "Kastamonu'da Spor Çalıştayı", Kağan Talip Tığlı Gençlik Merkezi'nde başladı. Çalıştayda, Kastamonu'nun spor vizyonu çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınacak. Çalıştaya Vali Meftun Dallı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi Araştırmaları Daire Başkanı Şükrü Yılmaz, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Baydil, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda akademisyen ve sporcular katıldı.

Meftun Dallı: "Kastamonu, spor konusunda Türkiye'deki majör illerden birisi"

Çalıştayda konuşan Vali Dallı, şehrin doğa ve iklim çeşitliliğiyle her türlü spor branşına uygun olduğunu söyleyerek, "Kastamonu, sporun her dalında çalışılabilecek gayet güzel imkanlar sunan bir il. Düşünün, denizinden Ilgaz Dağı'ndaki kış sporlarına varıncaya kadar, kanyonlardan, trekking'e, orman sporlarına, dağcılıkla ilgili tırmanma ve benzeri sporlara, aklınıza gelebilecek her konuda gerçekten ve her türlü imkanı sunan bir şehir. Kastamonu, spor konusunda Türkiye'deki majör illerden birisi olmaması için hiçbir sebep yok. Yeter ki gerekli imkanlar toparlanıp sağlanabilsin. Tesisler açısından bakıldığında Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu konuda emeği geçen herkese bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Tesisler olarak gayet iyi durumdayız. İl stadımız da tamamlandığında çok fazla bir eksiğimiz kalmayacak. Eksik bitmez mutlaka. Mutlaka yeni yeni tesisler her zaman ihtiyaçtır ama iyi durumda olduğumuzu da buradan ifade etmek isterim" dedi.

"Çocuklarımızın, yeteneklerinin ve becerilerinin ortaya çıkarılması noktasında bir yol haritası çıkacaktır"

Sporun, sadece spordan ibaret olmadığını belirten Vali Dallı, "Bizim sporu en çok önemsediğimiz hususlardan birisi bildiğiniz gibi çocuklarımızın, gençlerimizin bağımlılıklardan uzak tutulması, bu bağımlılıklara müptela olmamaları için son derece önemli bir enstrüman spor bizim için. Bunun için de hem sporcuların başarılı olabilmesi hem de bu tür olumsuz etkilerden uzak kalabilmeleri için ne kadar erken başlayabilirsek başlatabilirsek çocuklarımızı o kadar bunların önüne geçmiş ve de başarılarının önünü açmış oluruz. Bildiğiniz gibi bütün dünyada böyle, müzikte de böyle, sanatta da böyle, sporda da böyle. Çocuğun yeteneklerini ne kadar erken keşfedip, o kadar o alanlarda desteklerseniz sporda da, müzikte de başarılı oluyor çocuklarımız. Bütün dünyada herkesin bildiği o ünlü sporcuların hepsi mutlaka çok küçük yaşlardan itibaren o alanlarda çalışmışlar. Onlara aileleri başta olmak üzere devlet her türlü desteği vermiş. Bu çalıştayda bu konuda da Milli Eğitim Müdürlüğümüz, üniversitemiz işbirliği içerisinde bu erken yaşta yeteneklerin, becerilerin, çocuklarımızın bu şekilde yönlendirilmesi hususunda neler yapılabileceğine dair önümüze güzel bir yol haritası çıkar diye umuyorum" diye konuştu.

Sami Kuşcu: "Spor alanında sürdürülebilir politikalar oluşturulması için çalışacağız"

Sporun sadece fiziksel bir faaliyet değil, aynı zamanda toplumları birleştiren güçlü bir kültür, disiplin ve hayat tarzı olduğunu ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ise, "Bireyleri güçlendirir, toplumları bir araya getirir ve bizlere sağlıklı, dinamik bir gelecek sunar. Bu çalıştayda, sporun farklı boyutları ele alınacak, yeni fikirler üretilecek ve ortak hedefler belirleyeceğiz. Bu noktada, şehrimizde sporun daha da yaygınlaşması, gençlerimizin spora teşvik edilmesi ve spor alanında sürdürülebilir politikalar oluşturulması için hep birlikte çalışacağız. Bugün yapacağımız karşılıklı fikir alışverişleri ve alınacak kararlar, sporun daha kapsayıcı ve gelişmiş bir geleceğe ulaşmasına katkı sağlayacaktır. En büyük temennimiz, şehrimizde sporu herkes için erişilebilir hale getirmek ve 7'den 77'ye halkımızı spora teşvik etmektir. Hepinizin fikirleri ve katkıları, bu yolda attığımız adımları güçlendirecektir" şeklinde konuştu.

Şükrü Yılmaz: "Kastamonu, son 20 yılda spor tesislerinden nasibini almış illerden bir tanesi"

Sporda daha çok performans tarafına ağırlık verildiğini gördüklerini söyleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitimi Araştırmaları Daire Başkanı Şükrü Yılmaz da, "Ana işlevinin ve çıktılarının oradan, beklentilerinin oradan olduğunu görüyoruz. Ama sporda gelişmiş ülkeleri incelediğinizde spor kültürünün temelleri oluşmadan, sporda performanstan da bahsetmek çok mümkün olmuyor. Yaşam boyu spor ya da herkes için spor mantığıyla sporun tabana yayılması ve spor kültürünün oluşturulması hem sporun sağlık amaçlı, serbest zaman değerlendirme amaçlı, toplumsal amaçlarının yanında performans amacına da önemli miktarda katkı sağlıyor. O yüzden yerelden başlayarak spor kültürünün oluşması hem yerelde sportif performansa katkı sağlaması açısından hem de ulusal ve uluslararası alanında ülkemizi temsil edilmesi açısından oldukça önemli. Sporda ileri gitmiş ülkelerdeki çalışmalara baktığınızda sağlıklı yaşam için spora özellikle önem verildiği görülüyor. Yine literatüre baktığınızda spor için harcanmış 1 dolarlık yatırımın sağlık harcamalarında 10 dolarlık yatırımı bertaraf ettiği, engellediği görülmektedir. Aslında yatırımcı mantığıyla da baktığınızda bire on kazandıran çok ciddi bir alan. O yüzden de spor önemli" ifadelerini kullandı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi Adem Keloğlu ise, çalıştayın Kastamonu'nun spor geleceğini şekillendirme açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından düzenleme kurulu tarafından çalıştay hakkında bilgilendirici bir sunum yapıldı. Sunumun ardından etkinliğe katkı sunan akademisyenlere ve katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi.

Çalıştay süresince, spor altyapılarının geliştirilmesi, gençlerin spora teşvik edilmesi, yerel spor kulüplerinin desteklenmesi ve sürdürülebilir spor politikalarının oluşturulması gibi başlıklar masaya yatırılacak. Alanında uzman akademisyenler, antrenörler, spor yöneticileri ve gençlik temsilcilerinin katılımıyla Kastamonu'nun yerel dinamiklerine uygun çözüm önerileri üretilecek.

Çalıştay sonunda, Kastamonu'nun spor vizyonunu ileriye taşıyacak uygulanabilir politika önerilerinin yer aldığı bir sonuç raporunun hazırlanmasına yönelik karar alınacak.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Meftun Dallı, Kastamonu, Politika, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kastamonu, Sporun Merkezi Olacak - Son Dakika

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