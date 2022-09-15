Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

15.09.2022 22:46
Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti

Kastamonu Valisi Avni Çakır ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Kastamonu Valisi Avni Çakır ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmeye TFF Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, Kastamonu AK Parti Milletvekili Metin Çelik, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umur ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak katıldı.

Vali Avni Çakır ve beraberindekiler, Başkan Mehmet Büyükekşi'ye yeni görevinde başarılar dilerken TFF'ye yapılan saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

YORUMLAR
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Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı
Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Hasan Doğan, Kastamonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti - Son Dakika
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