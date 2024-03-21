Kastamonuspor İskenderun maçı öncesi minik taraftarlarla buluştu

Spor

Kastamonuspor'un İskenderun karşılaşması öncesinde ilkokul öğrencileri, futbolcuları ziyaret ederek moral desteğinde bulundu.

TFF 2. Lig Kırmızı Gurup'ta mücadele eden ve şampiyonluk mücadelesi veren GMG Kastamonuspor'u, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı İskenderun maçı öncesinde minik taraftarları ziyaret etti. Kuzeykent İlkokulu'nda eğitim gören 100 öğrenci, velileri ve öğretmenleri ile Kastamonuspor'un antrenman yaptığı İsmail Dikmenli Tesislerini ziyaret etti. Tesis girişinde ellerinde "yaşımız küçük, duamız büyük", "şampiyon Kastamonuspor", "sevdamız Kastamonuspor", yazılı pankartlar bulunan minik taraftarlar, tezahüratlarla futbolculara moral verdi. Kastamonuspor Öğrenciler, tesisleri gezdikten sonra futbolcularla tanıştı. Futbolcularla bir süre sohbet eden minik taraftarlar, yanlarında getirdikleri formaları imzalattı.

Ziyaretin sonunda Kuzeykent İlkokulu Sınıf Öğretmeni Burhan Demirci ile öğrenciler, yaptıkları temsili kupayı GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül'e hediye etti.

"İskenderun maçı öncesinde takımımıza moral vermek için ziyarete geldik"

İskenderun karşılaşması öncesinde futbolculara ve teknik heyete moral vermek için ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Kuzeykent İlkokulu Sınıf Öğretmeni Burhan Demirci, "Kuzeykent İlkokulu olarak Kastamonuspor'u desteklemek için ziyarete geldik. Sporcularımıza, hocamıza, Cengiz başkanımıza bu yolda başarılar diliyoruz. Bizler de onların yalnız olmadığını göstermek için tesise geldik. İnşallah tüm Kastamonu halkı da bu duyarlılığı gösterir ve sonuna kadar takımımızın yanında olur" dedi.

Öğrencilerden Batuhan Duru ise, "Cengiz başkanımıza ve teknik direktörümüz Fırat Gül hocaya teşekkür ediyoruz. Başarılar Kastamonuspor" şeklinde konuştu.

"Kazanarak çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz"

Bundan sonraki maçları da kazanarak minik taraftarların yüzlerini güldürmeye devam edeceklerini belirten GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül de, "İlk geldiğim günden beri şehirde bir coşku olduğunun farkındayım. Bu coşkunun küçük yaş kategorilerine kadar inen bir coşku olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çocuklarımız bizleri çok şaşırttılar. Pankartlar hazırlamışlar, marşlar söylediler. Gerçekten güzel bir moral oldu bizlerin adına. İnşallah bu da takımımıza yansımıştır diye düşünüyorum. Çünkü futbolcu abileri de geldi, onlarla tanıştılar, fotoğraf çekindiler, onlardan imza aldılar. Şu anda Kastamonu'da çok güzel bir birliktelik var. Hakikaten 7'den 70'e güzel bir birliktelik var. İnşallah bizlerde bu enerjiyi sahaya yansıtıp skor olarak sonuca yansıtmaya devam ederiz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz, bizler için anlamlı bir ziyaret oldu. Bizler de bundan sonrada çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU