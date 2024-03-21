Kastamonuspor İskenderun maçı öncesi minik taraftarlarla buluştu

Kastamonuspor'un İskenderun karşılaşması öncesinde ilkokul öğrencileri, futbolcuları ziyaret ederek moral desteğinde bulundu.
TFF 2. Lig Kırmızı Gurup'ta mücadele eden ve şampiyonluk mücadelesi veren GMG Kastamonuspor'u, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı İskenderun maçı öncesinde minik taraftarları ziyaret etti. Kuzeykent İlkokulu'nda eğitim gören 100 öğrenci, velileri ve öğretmenleri ile Kastamonuspor'un antrenman yaptığı İsmail Dikmenli Tesislerini ziyaret etti. Tesis girişinde ellerinde "yaşımız küçük, duamız büyük", "şampiyon Kastamonuspor", "sevdamız Kastamonuspor", yazılı pankartlar bulunan minik taraftarlar, tezahüratlarla futbolculara moral verdi. Kastamonuspor Öğrenciler, tesisleri gezdikten sonra futbolcularla tanıştı. Futbolcularla bir süre sohbet eden minik taraftarlar, yanlarında getirdikleri formaları imzalattı.
Ziyaretin sonunda Kuzeykent İlkokulu Sınıf Öğretmeni Burhan Demirci ile öğrenciler, yaptıkları temsili kupayı GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül'e hediye etti.
"İskenderun maçı öncesinde takımımıza moral vermek için ziyarete geldik"
İskenderun karşılaşması öncesinde futbolculara ve teknik heyete moral vermek için ziyaret gerçekleştirdiklerini söyleyen Kuzeykent İlkokulu Sınıf Öğretmeni Burhan Demirci, "Kuzeykent İlkokulu olarak Kastamonuspor'u desteklemek için ziyarete geldik. Sporcularımıza, hocamıza, Cengiz başkanımıza bu yolda başarılar diliyoruz. Bizler de onların yalnız olmadığını göstermek için tesise geldik. İnşallah tüm Kastamonu halkı da bu duyarlılığı gösterir ve sonuna kadar takımımızın yanında olur" dedi.
Öğrencilerden Batuhan Duru ise, "Cengiz başkanımıza ve teknik direktörümüz Fırat Gül hocaya teşekkür ediyoruz. Başarılar Kastamonuspor" şeklinde konuştu.
"Kazanarak çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz"
Bundan sonraki maçları da kazanarak minik taraftarların yüzlerini güldürmeye devam edeceklerini belirten GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül de, "İlk geldiğim günden beri şehirde bir coşku olduğunun farkındayım. Bu coşkunun küçük yaş kategorilerine kadar inen bir coşku olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çocuklarımız bizleri çok şaşırttılar. Pankartlar hazırlamışlar, marşlar söylediler. Gerçekten güzel bir moral oldu bizlerin adına. İnşallah bu da takımımıza yansımıştır diye düşünüyorum. Çünkü futbolcu abileri de geldi, onlarla tanıştılar, fotoğraf çekindiler, onlardan imza aldılar. Şu anda Kastamonu'da çok güzel bir birliktelik var. Hakikaten 7'den 70'e güzel bir birliktelik var. İnşallah bizlerde bu enerjiyi sahaya yansıtıp skor olarak sonuca yansıtmaya devam ederiz. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz, bizler için anlamlı bir ziyaret oldu. Bizler de bundan sonrada çocuklarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - KASTAMONU
Son Dakika › Spor › Kastamonuspor İskenderun maçı öncesi minik taraftarlarla buluştu - Son Dakika
Tekirdağ'da düzenlenen yüzme yarışmasında, down sendromlu 8 özel çocuk madalya kazanmak için kulaç attı. Ailelerin heyecanla takip ettiği yarışmada, çocuklar hem keyif aldı hem de motive oldu. Yüzme antrenörü, yüzmenin özel çocukların gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti. Down sendromlu çocukların aileleri ise çocuklarının ileride milli takımda ülkeyi temsil etmesini istediklerini söyledi.
Akıllı saatler, günlük işleri organize etmekten sağlık durumunu takip etmeye, acil durum bildirimlerinden uyku takibine kadar pek çok işlev sunuyor. Bu haberde akıllı saatlerin özellikleri ve kullanımı hakkında bilgi veriliyor.
Amasya'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, Amasya Spor Salonu'nda down sendromlu çocuklarla öğrenciler arasında futsal maçı düzenlendi. 11-15 yaş arası 25 down sendromlu çocuk ve 20 ilkokul öğrencisinin katıldığı karşılaşmaların ardından Amasyasporlu futbolcular, down sendromlu çocuklara Amasyaspor forması hediye etti. Etkinlikte, Amasya Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk ve Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Kaya da konuşma yaparak, down sendromlu çocuklarla birlikte olmanın önemine vurgu yaptılar.
Kırklareli Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Hepimiz Aynıyız' etkinliğinde down sendromlu 5 sporcu kulaç attı. Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Yüzme antrenörü Yasemin Uslu, down sendromlu sporcuların topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinlikte duygusal bir konuşma yaptı ve tüm down sendromlu gençleri yüzme kurslarına davet etti.
Kars'ta Valilik himayesinde başlatılan 'Karın Yıldızları Sarıkamış'ta' projesi kapsamında kayak öğrenen öğrenciler, 21 Mart Nevruz Bayramı'nda gösteri yaptı. Vali Ziya Polat, öğrencilerle bir araya gelerek kar yağışı altında Nevruz Bayramı'nı kutladı. Proje kapsamında şu ana kadar 600'e yakın çocuk kayak eğitimi aldı ve sezon sonuna kadar devam edecek. Öğrenciler, etkinlikten çok keyif aldıklarını belirtti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının ertelenmesi için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 öncesinde iki hazırlık maçı yapacağını ve genç futbolcuların takıma katılmasının avantaj sağlayacağını belirtti.
A Milli Futbol Takımı, yarın oynayacağı Macaristan maçı için Budapeşte'ye hareket etti. Milli takım kafilesi, İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Macaristan'a gitti. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve diğer yöneticiler de kafileye eşlik etti. Macaristan maçının ardından milliler, Avusturya'ya geçecek ve orada da bir maç yapacak.
Kars Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin denetim ve takibinin yanı sıra eğitim-iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Nesilden Nesile Projesi ve Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Ayhan Yüreğir ile bir buluşma gerçekleştirildi. Programda, topluma bireysel pozitif katkı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün imkanları ve toplumsal değerlere katkısı gibi konularda bilgi paylaşımı yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde down sendromlu bireylerle spor etkinliği düzenledi. İBB Esenler Spor Kompleksi'nde yapılan etkinlikte down sendromlu bireyler parkur yarışları ve basketbol gösteri maçı gerçekleştirdi. Etkinlik sonunda katılımcılara madalya ve tişört takdim edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçı için Fenerbahçe'den bir erteleme talebi geldiğini ve bunu değerlendirdiklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?