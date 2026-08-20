Kastamonuspor'da Yönetim Değişikliği

TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor'da Sportif Direktör Şakir Akın'ın görevine tek taraflı son verildi. Kulüp Başkanı Cevat Şenkardeşler, Asbaşkan Mert Paflak ile yönetim kurulu üyeleri Sanıl Ahu Bahar ve Cengiz Özyurt'un da istifalarını istedi.

Kulüpte yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı bir açıklama yapan GMG Kastamonuspor Başkanı Cevat Şenkardeşler, göreve geldiği ilk günden itibaren şeffaf, dürüst ve "temiz futbol" anlayışını benimsediğini belirterek, kulüp disiplinine ve etik değerlerine aykırı hiçbir hareketi kabul etmeyeceğini ifade etti.

"Sponsorluk görüşmesinde kendisini başkan olarak tanıttı"

Arka planda yürütülen faaliyetlerin radikal kararlar almayı zorunlu kıldığını vurgulayan Şenkardeşler, "Gittiğimiz bazı sponsorluk görüşmelerinde dahi, Asbaşkan Mert Paflak'ın kendisini 'kulüp başkanı' olarak tanıttığına dair şahsıma yöneltilen sorular ve kulübün makam yetkisini aşan bu tür ciddiyetsiz yaklaşımlar, sabrımızı taşıran son damla olmuştur. Bu doğrultuda Sportif Direktör Şakir Akın'ın görevine tek taraflı olarak son verilmiştir. Şakir Akın'ın kulübümüzle hiçbir bağı kalmamıştır. Başta Asbaşkan Mert Paflak olmak üzere, yönetim kurulu üyeleri Sanıl Ahu Bahar ve Cengiz Özyurt'un derhal istifalarını sunmalarını bekliyor ve talep ediyorum. Kastamonuspor hiç kimsenin kişisel ikbal alanı değildir" dedi.

"O transfer tahtasını ne pahasına olursa olsun açacağız"

Camiaya ve taraftarlara da kenetlenme çağrısında bulunan Şenkardeşler, "Önümüze ne kadar engel çıkarırlarsa çıkarsınlar, yolumuz ne kadar dikenli olursa olsun hiç şüpheniz olmasın. Temiz eller ve dik bir duruşla kulübümüze yakışan o sponsorlukları geç de olsa mutlaka bulacağız. O transfer tahtasını ne pahasına olursa olsun açacağız. Sizlerden tek ricam bu süreçte kenetlenmeniz ve sabırlı olmanızdır" değerlendirmesinde bulundu.