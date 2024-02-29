- Kastamonuspor, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül:
"Nasıl kazanılması gerekiyorsa o şekilde oynayıp galibiyete ulaşacağız"
KASTAMONU - TFF 2. Lig'de liderlik mücadelesi veren Kastamonuspor, hafta sonu karşılaşacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Denizlispor'un zorlu ve genç bir takım olduğunu belirterek, "Nasıl kazanılması gerekiyorsa o şekilde oynayıp galibiyete ulaşacağız" dedi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve ligin ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Kastamonuspor, yeni hocası Fırat Gül'ün nezaretinde hafta sonu karşılaşacağı Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. İsmail Dikmenli Tesisleri'nde taktiksel ağırlıklı gerçekleştirilen idmanda hafta sonu Menemen FK karşısında alınan galibiyet sonrasında oyuncuların neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı. Kastamonuspor'un Teknik Direktörü Fırat Gül ise, sık sık oyuncularıyla toplantılar yaparak yeni oyun planlarından bahsederken, antrenmanlarda da istediği oyun taktiklerini çalıştırdığı görüldü.
Yeni hocası Fırat Gül ile çıktığı ilk karşılaşmada Menemen FK'yi 1-0 yenerek galibiyete ulaşan Kastamonuspor, Denizli Atatürk Stadyumu'nda 2 Mart Cumartesi günü saat 14.00'da karşılaşacağı Denizlispor'u da yenerek, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
"Menemen'i sahamızda yenerek lige tekrar tutunduk"
Menemen FK'yi yenerek ligde liderlik noktasında önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyleyen Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Kritik bir dönemde takımın başına geldik. Menemen maçı bizlerin kırılma maçlarından bir tanesiydi. Çünkü liderlik mücadelesinde üstümüzde bulunan takımlarla bir anda puan farkı açılıp kopabilirdik. O yüzden bütün stratejimiz maçı kazanma üzerine kurulu oldu. Oyunun hem savunma hem de hücum tarafında tamamıyla duran toplar dahil maçı kazanma üzerine bir strateji ile çıktık. Çünkü Menemen maçının bizleri tekrar dirilteceğine inandık. Şu anda 7 puanlık bir avantajımız yok. Bu avantajımızı kaybetmiş durumdayız. Menemen'i sahamızda yenerek lige tekrar tutunduk, kupanın bir tarafından tekrar tuttuk. İnşallah sezon sonunda da istediğimiz hedefe ulaşacağız. Oyuncularımızın bu stratejiye olan uyumları, taktiksel anlamda sadakati, sahaya getirmiş oldukları coşkulu ruhu, bunların hepsi bizleri galibiyete taşıyan noktaydı. Bazen maçları kazanabilirsiniz bazen de kaybedebilirsiniz ama bu ruhtan vazgeçemezsiniz. İnşallah bizleri hedefe götürecek olan da bu diye düşünüyorum" dedi.
"Nasıl kazanılması gerekiyorsa o şekilde oynayıp galibiyete ulaşacağız"
Denizlispor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirten Gül, "Denizli takımı genç, dinamik, tecrübeli bir takım. İyi mücadele ediyorlar. Gayretli oynuyorlar, tabii ki bazen şanssız goller de yiyebilen bir takım. Rakibi kim olursa olsun direnebilen bir takım, play-off oynayan bazı takımlar Denizli deplasmanında takıldılar. Bizim için zor bir maç olacak. Kolay değil, hiçbir maç oynamadan kazanılmıyor. Bizler bu maçta da nasıl kazanılması gerekiyorsa o şekilde oynayıp galibiyete ulaşacağız" diye konuştu.
"Daha sıkı çalışıp, takımıma katkı sağlamayı çok istiyorum"
Takıma katkı sağlamayı istediğini belirten Kastamonuspor'un forvet oyuncusu Yusuf Türk ise, "Bizler için Menemen FK maçı çok önemliydi. Bu karşılaşmadan üç puan aldığımız için mutluyuz. İlk devreyi 7 puan önde kapatmıştık ama maalesef ikinci devre biraz skor bulmakta güçlük çektik. Puan tablosunda geriye düştük ama ben, hem takım arkadaşlarıma hem de hocalarıma inanıp güveniyorum. Bir seri yakalayıp, bu haftadan itibaren tekrardan liderliği geri alacağımıza inanıyorum. Birkaç haftadır gol atamıyorum. Performansımda şu anda kendi açımdan bir düşüklük olduğunu hissediyorum ama daha sıkı çalışıp, ilk yarıdaki formumu yakalayıp, takımıma katkı sağlamayı çok istiyorum" şeklinde konuştu.
"Sezon sonunda şampiyon Kastamonuspor olacak"
Liderlik noktasında yarışta olduklarını ve Menemen FK maçıyla bunu da gösterdiklerini anlatan Timur Temeltaş da, "İkinci yarı itibariyle kötü bir gidişatımız oldu. İyi bir avantaj elde etmiştik, 7 puanlık bir avantajımız vardı, bunu kaybettik ama futbolda olabilecek şeyler bunlar. Önemli olan bunları toparlamak ve dersler çıkarmak. Futbol acımasız bir oyun, son düdüğe kadar, son maça kadar hiçbir şey ilan edilmemiş. Bunu maalesef acı bir şekilde tattık ama geride kalmış hikayeler bunlar artık. Yeni hocamızla birlikte çıkışa geçmek istedik. Bunun için de Menemen FK maçını hedef belirledik. Bu maçı da güzel bir şekilde oyun ortaya koyarak yendiğimizi düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, gerçekten çok güzel ve önemli bir galibiyet elde ettik. Hem kendimize hem de şehrimize yeniden coşkuyu, istek ve arzuyu tekrardan kattığımızı düşünüyorum. Önümüzde daha çok zorlu maçlar var, zorlu bir periyoda gireceğiz. Hafta içinde ve hafta sonlarında zorlu maçlar oynayacağız. Herkese bu karşılaşmalarda ihtiyacımız olacak, bunu da hocamız toplantıda dile getirdi. Önümüz açık, bizler yarışta varız. Menemen maçında bunu net bir şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum. Sezon sonunda şampiyon Kastamonuspor olacak inşallah. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
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