Kastamonuspor, Erzincanspor\'u 1-0 Yendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. hafta karşılaşmasında Kastamonuspor, konuk ettiği 24 Erzincanspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Gazi
Hakemler: Enver Aydın, Ahmet Emre Akbulut, Mahmut Can Çilkız
Kastamonuspor: Yavuz Aygün, Gökdeniz Tandoğan Rıdvan Takkeşin dk. 90), Mustafa Arda Kartal, Gürkan Başkan, Umut Uzun, İbrahim Halil Talay, Kadir Ari, Batuhan Günaldı (Ozan Can Gür dk. 82), Kazım Can Kahya (Erdem Reis dk. 90+4), Yasin Başaytaç, Ahmethan Köse (Emir Açıkgöz dk. 82)
24 Erzincanspor: Ali Türkan, Birkan Öksüz (Arda Araz dk. 23), Rıdvan Türker (Ali Sefer dk. 44), Hüsamettin Tut, Ercan Yazıcı, Kubilay Akyüz (Muhammed Ali Çağlar dk. 83), Mustafa Çelik, Savaş Yılmaz, Ahmet Can Arık, Ebrar Cumhur, Ahmet Dereli
Gol: Kadir Ari (dk. 90+1) (Kastamonuspor)
Sarı kartlar: İbrahim Halil Talay, Gökdeniz Tandoğan, Yasin Başaytaç (Kastamonuspor), Ahmet Can Arık, Arda Araz (24 Erzincanspor) - KASTAMONU
