Spor

TFF 2. Lig'de üst üste puan kayıpları yaşayarak liderlikten 3'üncü sıraya gerileyen Kastamonuspor, Teknik Direktör Levent Eriş ile yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve ligin ilk yarısını en yakın rakibine 7 puan farkla lider kapatan GMG Kastamonuspor, son haftalarda aldığı mağlubiyet ve beraberliklerle liderliği kaybederek 3'üncü sıraya geriledi. Yaşanan puan kayıplarının ardından Kastamonuspor Başkanı Cengiz Aygün, Teknik Direktör Levent Eriş ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Aygün, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Büyük umutla başladığımız 2023-2024 sezonunun ilk devresini lider tamamlayıp, lakin ligin ikinci devresinde alınan, beklenmeyen sonuçların ardından sevgili kardeşim Levent Eriş ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırmış bulunmaktayız. Aslında bu bir yol ayrımı değil, ortak aşkımız GMG Kastamonuspor için daha güzel günlerin ilk adımıdır. Hocamız Levent Eriş'ten Gün Medya Grup bünyesinde sportif danışmanlık anlamında bilgilerimizi paylaşmayı sürdüreceğiz. Kıymetli dostum Levent Eriş ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. - KASTAMONU