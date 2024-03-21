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- Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül: "Takımımızın bütünlüğü bizlerin en büyük silahı"

Kastamonuspor, İskenderunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

KASTAMONU - TFF 2. Lig'de son 5 lig maçını kazanarak şampiyonluk yarışını sürdüren GMG Kastamonuspor, İskenderunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Fırat Gül, "Takımımızın bütünlüğü bizlerin en büyük silahı. Bundan sonraki maçlara da bu ruh haliyle çıkıp her maçtan istediğimiz sonucu almaya çalışacağız" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk mücadelesi veren GMG Kastamonuspor, yeni hocası Fırat Gül'ün göreve gelmesiyle birlikte çıktığı son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Yakaladığı galibiyet serisiyle Iğdır Futbol Kulübünü geride bırakarak Amedspor ile şampiyonluk mücadelesi veren GMG Kastamonuspor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı İskenderunspor karşılaşmasının da hazırlıklarını sürdürüyor. 24 Mart Pazar günü deplasmanda oynanacak İsmail Dikmenli Tesislerinde antrenmanlarını devam ettiren Kastamonuspor, İskenderun maçından da galibiyetle ayrılarak rakiplerinin puan kaybetmesini beklemeyi hedefliyor.

"Tüm takım tek yürek olmuş durumda"

Bundan sonraki maçların hepsinden galibiyetle ayrılmak için çabaladıklarını belirten Gül, "Geçtiğimiz haftalarda çok kısa aralıklarla maçlar oynadık. Bu biraz yıpratıcı oldu. Şimdi biraz daha toparlanma vaktimiz oldu. Oyunu savunma tarafından belli bir mesafeyi kat ettik. Oyunun hücum tarafında da mesafe kat ediyoruz. Girdiğimiz pozisyonlar önemli ve değerli ama bunları olumlu sonuçlandırmamız gerekiyor. Çünkü bazen tek farklı galibiyetler tedirginlik oluşturabiliyor. Bunun farkındayım ama hedefe giden yolda önce hedefimiz üç puan olduğu için o doğrultuda oynuyoruz ve bu şeklide de oynamaya devam edeceğiz. Oyun içinde, buradaki bütün oyuncularımız bizler için kıymetli. Her mevkide kimi kullanırsak kullanalım bütün oyuncular katkı vermeye çalışıyor. Bu anlamda bütün oyuncularımı da tebrik ediyorum. Kulübede olan, kadroya alamadığımız oyuncularımızın hepsi aynı hedef doğrultusunda tek yürek olmuş durumda. Biz bundan sonra kimi oynatırsak oynatalım herkesin yüzde 100'ü ile takımına destek vereceğinin farkındayız. Şu anda takımımızın bütünlüğü bizlerin en büyük silahı. Bundan sonraki maçlara da bu ruh haliyle çıkıp her maçtan istediğimiz sonucu almaya çalışacağız" dedi.

"Hedefimiz doğrultusunda istediğimiz sonucu almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Hafta sonu karşılaşacakları İskenderunspor'un kaliteli bir takım olduğunu söyleyen Gül, "Her mevkide kaliteli oyuncuları var. Daha önce Kastamonu'da oynamış oyuncuları da bulunuyor. Kolay bir maç olmayacak. Ligde kolay bir rakip yok, kolay bir maç yok. Mücadele etmeden, efor sarf etmeden, planlara uymadan maç kazanma şansımız yok. Biz hedefimiz doğrultusunda istediğimiz sonucu almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Ben ne diyorsam onu yapan oyuncu sahanın içinde kalmaya devam edecek"

Samed Ali Kaya'nın performansı ile ilgili değerlendirmede bulunan Fırat Gül, "Samed Ali Kaya, maçta çok iyi performans sergiledi. Özellikle ön alan baskılarını çok iyi yaptı. Topun orada kalmasını sağladı. Ben ne diyorsam onu yapmaya çalıştı. Zaten ben ne diyorsam onu yapan oyuncu da sahanın içinde kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.