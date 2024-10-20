TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, evinde Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Yunus Emre Çakar, Oğuz Akyüz, Barış Sun
GMG Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Alpay Çelebi (Oğuzhan Doğan dk. 78), Oğuz Yılmaz, Erkam Reşmen, Barış Gök, Cümali Bişi, Çınar Tarhan Naim Saruhan Dönmez (İsmail Güven dk. 62), Kerem Baykuş (Ömer Kuşan dk. 74), Ersel Aslıyürek (Erhan Kartal dk. 62), Okan Eken
Sarıyer: Aykut Özer, Çağlayan Menderes, Serdar Cansu, Batuhan Yayıkçı, Musa Şahindere (Hüseyin Öztürk dk. 46), Sertaç Öam, Emirhan Aydoğan (Emre Yeşilyurt dk. 79), Mehmet Taş, Hakan Yavuz, Onur Eriş (Mercan Açıkgöz dk. 67), Kemal Rüzgar (Taha Dönmez dk. 90)
Goller: Okan Eken (dk. 25) (GMG Kastamonuspor), Kemal Rüzgar (dk. 12) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Alpay Çelebi, Okan Eken, İsmail Güven (GMG Kastamonuspor), Emirhan Aydoğan, Mehmet Taş, Sertaç Çam (Sarıyer) - KASTAMONU
Son Dakika › Spor › Kastamonuspor ve Sarıyer Beraberlikte Kaldı - Son Dakika
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