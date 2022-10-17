Son AFC Asya Kupası şampiyonu Katar, 1988 ve 2011 yıllarının ardından üçüncü kez kıtanın en prestijli erkekler futbol turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Katar, 2023 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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