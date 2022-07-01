Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak - Son Dakika
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Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak

01.07.2022 12:54
Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak

FIFA, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin kullanılacağını ve bu uygulamanın hakemlerin daha hızlı, daha doğru ve daha isabetli kararlar almalarına yardımcı olacağını duyurdu.

FIFA, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisinin kullanılacağını ve bu uygulamanın hakemlerin daha hızlı, daha doğru ve daha isabetli kararlar almalarına yardımcı olacağını duyurdu.

FIFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre yeni teknoloji, topu izlemek için stadyumun çatısının altına monte edilmiş 12 özel izleme kamerası ve her bir oyuncunun saniyede 50 kez tespit edilecek 29 veri noktasını kullanarak sahadaki tam konumlarını hesaplayacak. Toplanan 29 veri noktası, ofsayt tespiti yapmak için ilgili tüm uzuvları izleyecek.

Dünya Kupası maçlarında kullanılacak topun içine bir ölçüm birimi sensörü yerleştirileceği ve topun ortasına yerleştirilmiş olan bu sensörün, video operasyon odasına saniyede 500 kez veri göndererek, topa vuruş noktasının çok hassas bir şekilde algılanmasını sağlayacak.

Uzuv ve top izleme verilerini birleştirerek ve yapay zeka uygulayacak yeni teknoloji, o anda ofsayt pozisyonunda olan bir hücum oyuncusu tarafından top her alındığında, video operasyon odasındaki görevlilere otomatik ofsayt uyarısı sağlayacak.

Video maçı görevlileri, saha hakemini bilgilendirmeden önce, otomatik olarak seçilen vuruş noktasını ve oyuncuların uzuvlarının hesaplanan pozisyonlarına dayalı olarak otomatik olarak oluşturulan ofsayt çizgisini manuel olarak kontrol ederek önerilen kararı onaylayacak. Bu işlem birkaç saniye içinde gerçekleşecek ve ofsayt kararlarının daha hızlı ve daha doğru alınması sağlanacak.

Göreviller ve sahadaki hakem tarafından onaylanacak kararla ilgili aynı konumsal veri noktaları, daha sonra oyuncuların uzuvlarının pozisyonunu detaylandıran bir 3D animasyona dönüştürülecek.

Bir ofsayt pozisyonu için en iyi perspektifleri gösterecek olan bu 3D animasyon, daha sonra stadyumdaki dev ekranlarda gösterilecek ve ayrıca ekran başındaki tüm seyircileri mümkün olan en net şekilde bilgilendirmek için televizyondan da canlı olarak gösterilecek.

Yarı otomatik ofsayt teknolojisinin, FIFA 2021 Arap Kupası ve FIFA 2021 Kulüpler Dünya Kupası'nda test edildiği de kaydedildi.

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Kaynak: AA

Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak - Son Dakika
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