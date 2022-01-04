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Katar'ın başkenti Doha'da Dünya Kupası öncesi Süper Kupa provası - Son Dakika

Katar'ın başkenti Doha'da Dünya Kupası öncesi Süper Kupa provası

04.01.2022 15:44
Katar'ın başkenti Doha'da Dünya Kupası öncesi Süper Kupa provası

2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor takımlarının karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, yarın Katar'da oynanacak.

2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor takımlarının karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, yarın Katar'da oynanacak. Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finallerine de ev sahipliği yapacak Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakada 4. hakem ise Atilla Karaoğlan olacak. Erkan Özdamar VAR, Özgüç Türkalp ve Erdinç Sezertam AVAR görevi üstlenecek.

DÜNYA KUPASI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Katar, 21 Kasım-18 Aralık 2022'de de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Dünya Kupasının altyapı projelerinden sorumlu Proje ve Miras Yüksek Komitesi tarafından yapılan açıklamada ise karşılaşmalarının oynanacağı 8 stadyumda çalışmaların tamamlandığı ifade edildi. Katar'da gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi iş birliğiyle, Doha'nın sahil şeridinde kurulan Dünya Kupası geri sayım saati Kasım ayında özel bir törenle açıldı.

- Katar
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Spor Toto Süper Lig, Dünya Kupası, Beşiktaş, Katar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Katar'ın başkenti Doha'da Dünya Kupası öncesi Süper Kupa provası - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Katar'ın başkenti Doha'da Dünya Kupası öncesi Süper Kupa provası - Son Dakika
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