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Katıldığı ilk büyükler turnuvasında şampiyon oldu - Son Dakika

Katıldığı ilk büyükler turnuvasında şampiyon oldu

05.02.2022 11:18

- Katıldığı ilk büyükler turnuvasında şampiyon oldu Gözütok: "Hedefim milli takıma seçilip ülkemi temsil etmek" Türkiye Büyükler Karate Şampiyonasında ilk deneyimini yaşayan Balkaya Spor Kulübü'nden Gülbahar Gözütok şampiyonluğa ulaştı.

- Katıldığı ilk büyükler turnuvasında şampiyon oldu

Gözütok: "Hedefim milli takıma seçilip ülkemi temsil etmek"

KOCAELİ - Türkiye Büyükler Karate Şampiyonasında ilk deneyimini yaşayan Balkaya Spor Kulübü'nden Gülbahar Gözütok şampiyonluğa ulaştı.

Kayseri'nin Balkaya Spor Kulübü'nden Türkiye Büyükler Karate Şampiyonasına katılan Gülbahar Gözütok, "61 Kilo Kadınlar Kumite" kategorisinde şampiyon oldu. Finalde eşleştiği rakibi İrem Durmaz'a fırsat vermeyen Gözütok, ipi göğüslemeyi başardı. İlk kez katıldığı büyükler turnuvasından şampiyon dönen Gülbahar Gözütok'un sıradaki hedefi ise milli takım. Milli takım seçmelerine göz kırpan Gözütok, onu da kazanıp ülkesini temsil etmek istiyor.

"Büyüklerde atmosfer çok farklı"

Çok önemli sporcuların arasında yarışıp şampiyonluğa ulaşan Gülbahar Gözütok, "İlk defa Büyükler Türkiye Şampiyonasında yarışıyorum. Normalde U21 kategorisinde yarışıyorum. Tabii, büyüklerdeki atmosfer çok daha farklı. Çünkü Türkiye'nin en iyileriyle yarışıyorsunuz. Birçok ülkede, bizim ülkemizi temsil etmiş çok önemli sporcular var burada. O yüzden çok iyi bir deneyim oldu benim için" şeklinde konuştu.

"Milli takımda ülkemi temsil etmek istiyorum"

Sıradaki hedefinin milli takım olduğunu ifade eden Gözütok, "Bundan sonraki en yakın hedefim, pazar günü yine burada yapılacak olan seçmelerde milli takıma seçilebilmek. İnşallah orada da en iyi şekilde dövüşüp milli takım seçmelerini kazanmak istiyorum. Oradan da birinci olarak çıkmak istiyorum. Milli takımda ülkemi temsil etmeye hak kazanmak istiyorum" dedi.

"İlk şampiyonasında bizi onurlandırdı"

Gülbahar Gözütok'un koçluğunu yapan antrenör Metin Balkaya ise Gülbahar'ın başarısıyla gururlandıklarını söyledi. Balkaya, "Gülbahar kızımız Büyükler Türkiye Şampiyonasına ilk defa katılıyor ve ilk şampiyonasında bizi şampiyonlukla onurlandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Pazar günü yapılacak milli takım seçmelerinde de seçilip ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Kocaeli'deki bu güzel organizasyona katkıları olan herkese çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Katıldığı ilk büyükler turnuvasında şampiyon oldu
Katıldığı ilk büyükler turnuvasında şampiyon oldu
Katıldığı ilk büyükler turnuvasında şampiyon oldu
Katıldığı ilk büyükler turnuvasında şampiyon oldu
Katıldığı ilk büyükler turnuvasında şampiyon oldu
Katıldığı ilk büyükler turnuvasında şampiyon oldu
Katıldığı ilk büyükler turnuvasında şampiyon oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Katıldığı ilk büyükler turnuvasında şampiyon oldu - Son Dakika Spor


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