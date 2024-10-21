Kaya, Porsche Kupası'nda Şampiyon Oldu

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Nürburgring Porsche Dayanıklılık Kupası'nda yarışan otomobil sporcusu Mustafa Mehmet Kaya, 2024 sezonunu Cup2 Amatör sınıfında şampiyon tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, Mike Stursberg ile beraber Black Falcon takımı adına mücadele eden Mustafa Mehmet, 120 puanla sezonu zirvede bitirdi.