Kayak Federasyonu ve Galatasaray başkanları kayak sporunda iş birliğini görüştü

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bir araya geldi.

Federasyonun açıklamasına göre başkentteki görüşmede kayak branşının geliştirilmesi ve iş birliği imkanları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Galatasaray'ın kayak sporuna katılımı ve bu alandaki altyapının güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.