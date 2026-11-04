Kayak Federasyonu ve Galatasaray başkanları kayak sporunda iş birliğini görüştü

Kayak Federasyonu ve Galatasaray başkanları kayak sporunda iş birliğini görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Federasyon açıklamasına göre Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek başkentte bir araya geldi. Görüşmede kayak branşının geliştirilmesi, iş birliği imkanları ve Galatasaray'ın kayak sporuna katılımı ele alındı.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Süleyman Şahin ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bir araya geldi.
Federasyonun açıklamasına göre başkentteki görüşmede kayak branşının geliştirilmesi ve iş birliği imkanları ele alındı.
Görüşmede ayrıca Galatasaray'ın kayak sporuna katılımı ve bu alandaki altyapının güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.
Kaynak: AA
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