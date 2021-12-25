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Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması başladı - Son Dakika

Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması başladı

25.12.2021 13:44

Erzurum'da Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması başladı.

Erzurum'da Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması başladı.

Kentteki Kandilli Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Bulgaristan, Yunanistan, İran, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Şili, Dominik Cumhuriyeti, Pakistan, Meksika, Malezya ve Fas'tan yaklaşık 60 sporcu katılıyor.

Erzurum'daki Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası yarışlarının ardından yeni kayak sezonundaki ikinci organizasyonun ilk gününde, erkeklerde 10 kilometre klasik stil müsabakasında Abdullah Yılmaz 1'inci, Yusuf Emre Fırat 2'nci, Ahmed Oglago ise 3'üncü oldu.

Kadınlar 5 kilometre klasik yarışlarında ise İranlı Samaneh Bahar Beyramı birinci, Türkiye'den Seher Kaçmaz ikinci, Ayşenur Duman ise üçüncülük elde etti.

Türkiye Kayak Federasyonu Teknik Delege Necati Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün ilk yarışımızı gerçekleştirdik. Hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece, iyi soğuk var ama bu bizim için olumlu şey. Çünkü kar kalitesi çok iyi durumda. Yarışlara gerçekten yoğun katılım var. Erzurum'da son olarak 2017'de Avrupa Gençlik Kış Olimpiyatları düzenlendi, bu gibi büyük organizasyonların haricindeki rekor katılım oldu. Bugün burada 14 ülkenin katılımıyla bir rekor kırdık. Burada Erzurum'un yavaş yavaş dünya genelinde tanınmasının etkisi var. Ayrıca bu sene Pekin'de düzenlenecek 24. Kış Olimpiyat Oyunları'nda da kota kazanmak amacıyla bazı sporcular buraya geldiler." değerlendirmesinde bulundu.

Yarışları, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk izledi.

Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları yarında devam edecek.

Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması başladı
Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması başladı
Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması başladı

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Kayak Merkezi, Türkiye, Erzurum, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışması başladı - Son Dakika Spor


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