Kayaklı Koşu branşında ülkemizi Pekin'de temsil edecek sporcuların belirleneceği Olimpik Seçme müsabakaları Erzurum Kandilli'de gerçekleşti. Toplam 9 sporcunun katıldığı kadınlarda iki günün birincisi Ayşenur Duman ve ikincisi Özlem Ceren Dursun olimpiyatlara gitmeye hak kazanan sporcular oldu.14 sporcunun katıldığı erkeklerde ise iki günün birincisi olma başarısı gösteren Yusuf Emre Fırat ülkemizi Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmeye hak kazandı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Kış Olimpiyatlarına gidecek olan Kayaklı Koşu Milli takımı belli oldu - Son Dakika Spor