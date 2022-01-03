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Kış Olimpiyatlarına gidecek olan Kayaklı Koşu Milli takımı belli oldu - Son Dakika

Kış Olimpiyatlarına gidecek olan Kayaklı Koşu Milli takımı belli oldu

03.01.2022 12:48
Kış Olimpiyatlarına gidecek olan Kayaklı Koşu Milli takımı belli oldu

Türkiye Kayak Federasyonu 04-20 Şubat 2022 tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşecek Kış Olimpiyat Oyunları'nın kadrosunu belirledi.

Türkiye Kayak Federasyonu 04-20 Şubat 2022 tarihlerinde Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşecek Kış Olimpiyat Oyunları'nın kadrosunu belirledi.

Kayaklı Koşu branşında ülkemizi Pekin'de temsil edecek sporcuların belirleneceği Olimpik Seçme müsabakaları Erzurum Kandilli'de gerçekleşti. Toplam 9 sporcunun katıldığı kadınlarda iki günün birincisi Ayşenur Duman ve ikincisi Özlem Ceren Dursun olimpiyatlara gitmeye hak kazanan sporcular oldu.14 sporcunun katıldığı erkeklerde ise iki günün birincisi olma başarısı gösteren Yusuf Emre Fırat ülkemizi Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda temsil etmeye hak kazandı.


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Kış Olimpiyatları, Türkiye, Milli, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kış Olimpiyatlarına gidecek olan Kayaklı Koşu Milli takımı belli oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kış Olimpiyatlarına gidecek olan Kayaklı Koşu Milli takımı belli oldu - Son Dakika
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