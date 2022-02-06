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Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası Bolu'da sona erdi - Son Dakika

Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası Bolu'da sona erdi

06.02.2022 20:50
Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası Bolu'da sona erdi

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda düzenlenen Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda düzenlenen Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve 2 gün süren şampiyonaya, 10 ilden yaklaşık 100 sporcu katıldı.

Sporcular, kar kalınlığının yer yer yarım metrenin üzerine çıktığı kısa ve uzun parkurlarda kıyasıya yarıştı.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Uluslararası Oryantiring Federasyonu (IOF) Asbaşkanı Tatiana Kalenderoğlu, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara tarafından verildi.

Tatiana Kalenderoğlu, AA muhabirine, Arkut Dağı'nda uluslararası yarışmaların yapılacağı bir alan olduğunu belirterek, "Alana bizzat bakmak istedim. Dünya Kupası burada çok güzel şekilde yapılabilir. Hatta Dünya Şampiyonası yapılabilecek kadar güzellikte bir yer. Türkiye isterse ben de uluslararası federasyon olarak yardımcı olmaya hazırım." dedi.

Çolakoğlu da ileride buradaki organizasyonların sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, Bolu'nun yazı ve kışıyla ayrı güzel olduğunu dile getirdi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle:

20 yaş erkekler: 1. Taha Serken Türkeş, 2. Zeynel Abidin İşcan, 3. Abdulsamet Üstün

İlk gün

20 yaş kadınlar: 1. Meryem Sena Turtseven, 2. Ebru Arslan, 3. Melike Bilir.

21 yaş erkekler: 1. Ozan Ayçiçek, 2. Kasım Karataş, 3. Emirhan Kotan.

21 yaş kadınlar: 1. Gülşah Bircan Akpınar, 2. Rabia Şehirli, 3. Evin Kara.

İkinci gün

17 yaş erkekler: 1. Altar Ilgaz Tuzcuoğulları, 2. Bayram Keklik, 3. İsmail Kara.

21 yaş kadınlar: 1. Betül Ahıskalı.

35 yaş erkekler: 1. Murat Türker Nazlıaka, 2. Müjdat Gökmen, 3. Hikmet Özdoğan.

35 yaş kadınlar: 1. Tatiana Kalenderoğlu, 2. Gamze Düşmez ve 3. Sevda Yalçın.

Kadınlar yeni başlayan: 1. Özlem Ocak, 2. Beril Özer, 3. Zeynep Mira Ocak.

Erkekler yeni başlayan: 1. Uras Kavaklıoğlu, 2. Serkan Ocak, 3. Boğaç Rüzgar Tuzcuoğulları.

Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası Bolu'da sona erdi
Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası Bolu'da sona erdi
Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası Bolu'da sona erdi
Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası Bolu'da sona erdi

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Arkut Dağı, Türkiye, Gerede, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kayaklı Oryantiring Türkiye Şampiyonası Bolu'da sona erdi - Son Dakika Spor


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