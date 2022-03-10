Kayakta şampiyonlar belli oldu - Son Dakika
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Kayakta şampiyonlar belli oldu

10.03.2022 10:38
Kayakta şampiyonlar belli oldu

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan 2021-2022 Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası yarışmaları sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonu faaliyet programında yer alan 2021-2022 Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası yarışmaları sona erdi.

Yarışmalara katılan sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele ettiler.

Yarışmaya gelen sporcu, antrenör ve sporcuların aileleri de yarışmaya katılan sporcular kadar heyecanlıydılar. Yarışmaya şehir dışından gelen yerli ve yabancı turistlerinde ilgi kaynağı oldu.

Yarışların birinci gününde ( GS) büyük slalom, ikinci gün de de (SL) slalom yarışları yapıldı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Türkiye Kayak Federasyonu Ali Oto, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Taner Daşkaya, Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerinden Tarkan Soyak, Cafer Nuroğlu, Milli Takım Antrenörlerinden Kürşat Üstündağ, Yusuf Karta, Muhammet Ayaz ve Kenan Yıldız verdiler.

Kombine puanla Türkiye geneli il sıralamasında Erzurum birinci, Bursa ikinci ve İstanbul'da üçüncü oldu.

Türkiye Kayak Federasyonu Erzurum Temsilcisi Taner Daşkaya birincilik kürsüne çıktı ve kupasını Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto'nun elinden aldı.

Yarışmalarda birinci gün B Slalomda U12 Kızlarda, 1-Elis Kayışlı ( Erzurum ), 2- Hayat Çelik ( Erzurum ), 3-Ayşe İdil Aydın (Erzurum )

U12 Erkeklerde, 1-Ömer Faruk Karadoğan ( Kayseri ), 2- Ege Alper Kılıç ( Erzurum ), 3-Muhammet Emir Keskin ( Van )

U14 Kızlarda, 1- Beren Öz ( Bursa ), 2- Alev Nur Taşkent ( İstanbul ), 3-Berra Kartal (Bursa)

U14 Erkeklerde, 1-İhsan Bektaş ( Bursa ), 2- Rıfat Hamza Taş ( Bursa ), 3-Emin Dilik (Erzurum)

U16 Kızlarda, 1- Ada Hasırcı ( Bursa ), 2- Serra Nur Kartal ( Bursa ), 3-Defne Yuvacan (Bursa)

U16 Erkeklerde, 1-Deniz Yazgan ( İstanbul ), 2- Can Göğdaş ( Bursa ), 3-Erim Tüfekçi (İstanbul)

U18 Kadınlar, 1- Ceren Reyhan Yıldırım ( Erzurum ), 2- Eda Şamgöl ( Ankara ), 3-Nehir Gerek (İstanbul)

U18 Erkekler, 1- Demirhan Hasırcı ( Bursa ), 2-Mahmut Kazanç ( Erzurum ), 3-Gürkan Kovar (Kayseri)

Büyük Bayanlarda 1- Sıla Kara ( Erzurum ), 2- Peri Tüfekçi ( İstanbul ),3- Zehra Nur Bayındırlı (İstanbul)

Büyük Erkeklerde 1-Bünyamin Çelik ( Erzurum ), 2- Zülfücan Oruç (Bursa ), 3-Yusuf Koç (Erzurum)

Şampiyonaya Erzurum, İstanbul, Bursa, Ankara, Sivas, Denizli, Kayseri, Niğde, Antalya, Bayburt, Van, Bingöl, Hakkari, Bitlis, Erzincan, Kars ve Kastamonu illerinden 190 kadın ve erkek sporcu katıldı. - ERZURUM

Kayakta şampiyonlar belli oldu
Kayakta şampiyonlar belli oldu
Kayakta şampiyonlar belli oldu
Kayakta şampiyonlar belli oldu
Kayakta şampiyonlar belli oldu
Kayakta şampiyonlar belli oldu
Kayakta şampiyonlar belli oldu
Kayakta şampiyonlar belli oldu

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Palandöken'de sporcular kıyasıya mücadele etti Palandöken'de sporcular kıyasıya mücadele etti Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası başladı Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası başladı

Türkiye Kayak Federasyonu, Türkiye, Erzurum, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayakta şampiyonlar belli oldu - Son Dakika


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