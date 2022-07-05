Kayapınar Belediyesi'nin yüzme kursları başladı - Son Dakika
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Kayapınar Belediyesi'nin yüzme kursları başladı

05.07.2022 10:51
Kayapınar Belediyesi'nin yüzme kursları başladı

Diyarbakır'da karnelerini alan çocuklar, Kayapınar Belediyesi'ne ait havuzlara akın etti.

Diyarbakır'da karnelerini alan çocuklar, Kayapınar Belediyesi'ne ait havuzlara akın etti.

Düzenlediği kurslarda her yıl 6-7 bin çocuğa yüzme öğreten Kayapınar Belediyesi, "ücretsiz yaz kursları" çerçevesinde yüzlerce çocuğu havuzda bir araya getirdi. Belediyeye ait açık ve kapalı yüzme havuzlarında 7-17 yaş gruplarına yönelik ücretsiz yüzme kursları başladı. Tecrübeli antrenörler tarafından verilen kurslar, 3'er hafta aralıklarla, öğle saatlerinden önce ve sonra haftada 3 gün olacak şekilde verildiği bildirildi.

Açık yüzme havuzlarındaki kursların 15 Eylül 2022'ye kadar, kapalı yüzme havuzlarındaki kursların ise sürekli devam edeceği belirtildi. Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Arif Karaman, spor dostu bir belediye olarak kendileri açısından sporun ayrı bir yeri ve önemi olduğunu söyledi. Karaman "Çocuklarımızın başarıları göğsümüzü kabartırken elde edilen derecelere yenilerini eklemek istiyoruz. Bir yandan da geleceğin sporcularını yetiştirmek için desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede okulların yaz tatiline girmesiyle çocuklarımızın hem kaliteli vakit geçirmelerini, eğlenirken öğrenmelerini ve yeteneklerini keşfetmelerini hedefliyoruz. Bu amaçla ilgilenen herkesi kursumuza bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Karaman, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayapınar Belediyesi'nin yüzme kursları başladı - Son Dakika

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