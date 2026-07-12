Kayısı Cup Tenis Turnuvası Iğdır'da - Son Dakika
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Kayısı Cup Tenis Turnuvası Iğdır'da

12.07.2026 12:24
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Iğdır'da düzenlenen Kayısı Cup, 43 şehirden 176 sporcuyu bir araya getiriyor ve yerel değerlere katkı sağlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) işbirliğiyle her yıl Iğdır'da düzenlenen Kayısı Cup Tenis Turnuvası, Türkiye'nin dört bir yanından tenis tutkunlarını yurdun en doğusunda buluşturuyor.

Kentte bu yıl 6'ncısı düzenlenen turnuvaya 43 şehirden 71 kulüp katılırken, 88'i kadın, 88'i erkek olmak üzere toplam 176 sporcu kortlarda mücadele ediyor.

Türkiye'nin en doğusunda yapılan organizasyon, sporcuların yanı sıra aileleri ve teknik ekipleri de Iğdır'da buluşturuyor. Her yıl kayısı hasadı döneminde düzenlenen ve kentin spor etkinlikleri arasında önemli bir yer tutan turnuva, bölgeye gelen ziyaretçilerle hareketlilik oluşturuyor.

Turnuvaya "Kayısı Cup" adının verilmesi ise Iğdır'ın önemli tarımsal ürünlerinden biri olan kayısının tanıtımına katkı sağlıyor.

Sporu, turizmi ve yerel değerleri bir araya getiriyor

Sporcular, müsabakaların yanı sıra kentin doğal ve kültürel alanlarını da ziyaret ederek Iğdır'ın farklı yönlerini tanıma fırsatı buluyor. Kentte düzenlenen organizasyon, tenis heyecanının yanı sıra spor, turizm ve yerel değerleri bir araya getiren etkinlik olarak dikkati çekiyor.

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil, AA muhabirine, tenisin yaygınlaşması ve herkes açısından ulaşılabilir olması için çalıştıklarını söyledi.

Federasyon olarak ulusal ve uluslararası turnuvaların gerçekleşmesine önem verdiklerini belirten Müderrisgil, "Bir şehrin markalaşmasında tenisin kaldıraç etkisini de burada özellikle hatırlatmak isterim. Federasyon olarak 'herkes için tenis' vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu çerçevede Iğdır'da gerçekleşen organizasyonu destekliyoruz. Daha nice kupaları vermeyi diliyoruz." dedi.

Turnuvaya Iğdır'da yetişen ve ciddi bir ekonomik gelir sağlayan kayısının adının verildiğine değinen Müderrisgil, "Kayısı, Iğdır'ı markalaştıran bir özellik, bir coğrafi işaret, onun için kutluyorum. Çok güzel bir isim. Bu şekilde Iğdır'ı da Iğdır'ın tenisini de markalaştırdığını düşünüyorum." diye konuştu.

Turnuvaya katılan sporcular çok mutlu

Turnuvaya Antalya'dan katılan Eser Büyükkahraman ise ilk kez kentteki turnuvaya katıldığından bahsederek, "Arkadaşlarımla birlikte geldim, keyifli bir tecrübeydi. Yani kortlara pek alışamamış olsak da ortamı sevdik. Arkadaşlar da gelince turnuvalar çok daha keyifli oluyor." ifadelerini kullandı.

Ankara Tenis Kulübü sporcularından Bartu Sönmez de turnuva ortamını ve şehirdeki olanakları beğendiğini dile getirdi.

Aksaray'dan gelen Ramazan Karakaya da turnuvayı beklediğinden iyi bulduğunu ifade ederek, "Geçen sene abimler 'Iğdır'da turnuva var, gel gidelim' dedi. Ben de 'Iğdır'da ne işim var, ben gelmem siz gidin' dedim. Sonra abimler geldi, güzel güzel anlattılar. 'Seneye ben de geleceğim' dedim ve geldim. Geldiğime de pişman olmadım. Gayet güzel, çok iyi bir turnuva." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Turizm, Kültür, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayısı Cup Tenis Turnuvası Iğdır'da - Son Dakika

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