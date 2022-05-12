Kaymakam Adem Çelik özel sporcuları ödüllendirdi - Son Dakika
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Kaymakam Adem Çelik özel sporcuları ödüllendirdi

12.05.2022 15:50
Kaymakam Adem Çelik özel sporcuları ödüllendirdi

Isparta'da düzenlenen yarışmalarda başarılı olan özel sporcular, Kaymakam Adem Çelik tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildiler.

Isparta'da düzenlenen yarışmalarda başarılı olan özel sporcular, Kaymakam Adem Çelik tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildiler.

Özel sporcular, aileleri, öğretmenleri ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu ile birlikte Kaymakam Adem Çelik'i makamında ziyaret etti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu; Eğirdir'de eğitim gören 13 özel gereksinimli öğrenciler için bir dizi özel programlar gerçekleştirdiklerini belirterek, öğrencilerin büyük bölümünün spor çalışmalarına katıldığını ifade etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu ise spor çalışmaları ve kazandıkları başarılar hakkında Kaymakam Çelik'e bilgilendirmede bulundu.

Özel Eğitim Öğretmeni Soner Çankıran ise Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Isparta İl Temsilciliğinin düzenlediği atletizm yarışmalarına Eğirdir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Bağlar İlkokulu'nda eğitim gören 6 öğrencinin bir ilki gerçekleştirerek Eğirdir'e 6 il birinciliği getirdiğini aktardı.

Kaymakam Çelik öğrencileri tek tek tebrik ederek, öğrencilerin başarısında rol oynayan öğretmenlerine ve velilerine teşekkür etti ve öğrencilere sporda gösterdikleri başarıdan dolayı başarı belgelerini takdim etti. - ISPARTA

Kaymakam Adem Çelik özel sporcuları ödüllendirdi
Kaymakam Adem Çelik özel sporcuları ödüllendirdi
Kaymakam Adem Çelik özel sporcuları ödüllendirdi
Kaymakam Adem Çelik özel sporcuları ödüllendirdi
Kaymakam Adem Çelik özel sporcuları ödüllendirdi
Kaymakam Adem Çelik özel sporcuları ödüllendirdi

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Spor Federasyonu, Adem Çelik, Eğirdir, Isparta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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