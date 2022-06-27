Kaymakam Maslak başarılı sporcuları ağırladı - Son Dakika
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Kaymakam Maslak başarılı sporcuları ağırladı

27.06.2022 13:55
Kaymakam Maslak başarılı sporcuları ağırladı

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türk güreş tarihinde bir ilke imza atarak yıldızlar kategorisinde Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu yaşatan ve sonrasında da farklı başarılara imza atan Köyceğiz Bayan Güreş Takımı'nı ağırladı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türk güreş tarihinde bir ilke imza atarak yıldızlar kategorisinde Türkiye'ye ilk dünya şampiyonluğunu yaşatan ve sonrasında da farklı başarılara imza atan Köyceğiz Bayan Güreş Takımı'nı ağırladı.

Geçtiğimiz yıl Köyceğiz Bayan Güreş Takımı sporcularından Muğla Köyceğiz Naip Hüseyin Anadolu Lisesi Öğrencisi Milli Güreşçi Selvi İlyasoğlu, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası Kadınlar 57 Kilo Finali'nde İsveçli rakibi Tindra Olivie Dalmyr'ı 4-0 yenerek Dünya Şampiyonu oldu. Dünya şampiyonluğunun ardından bu yıl da Konya'da düzenlenen U11 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'na da katılan Köyceğiz Bayan Güreş Takımı sporcularından 36 kiloda güreşen Ayça Çomak Türkiye Şampiyonu, Ceylin Yıldırım ise Türkiye ikincisi oldu. Başarılı sporcular ve Antrenör Elis Yıldız, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ı makamında ziyaret etti.

Köyceğiz Bayan Güreş Takımı Antrenörü Elis Yıldız, "Amacım bu şampiyonada bir Türkiye şampiyonu daha çıkararak yeni Selvilerin geldiğini ve alttan daha nice şampiyonların geleceğinin sinyallerini vermekti. O da çok şükür çifte başarıyla meyvelerini göstermeye başladı. Ayrıca Türkiye şampiyonası gibi önemli bir organizasyonda 36 kiloda finale iki sporcumuzun kalıp finali beraber yapması da benim için ayrı bir gurur oldu. Kendilerine, ailelerine ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Maslak sporcuları ve antrenör Elis Yıldız'ı başarılarından dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Köyceğiz, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kaymakam Maslak başarılı sporcuları ağırladı - Son Dakika

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