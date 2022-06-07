Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu lideri Gazi Osman Paşaspor, Güneşspor'u Emrecan Tepedaş'ın golü ile 1-0 mağlup etti. Mavi lacivertliler aldığı kritik galibiyetle grup şampiyonluğuna bir adım daha yaklaştı. Zorlu maçta 4 kırmızı kart çıktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kayseri 1.Amatör Küme A Grubu: Gazi Osman Paşaspor: 1 Güneşspor: 0 - Son Dakika

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